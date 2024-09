Ci segnalano i nostri contatti un post su TikTok che descrive quella che è diventata una autentica leggenda metropolitana del mondo della musica, quella per cui Michaeal Jackson ha comprato il catalogo di Eminem per vendetta rispetto a “Just Lose It”.

Secondo la leggenda metropolitana Eminem si sarebbe arricchito inserendo in “Just Lose It” riferimenti alle accuse di pedofilia rivolte al “Re del pop”, il quale avrebbe “strategicamente” deciso non reagire con un brano di “dissing” o per le vie legali, ma avrebbe comprato il catalogo di Eminem in modo da profittare dei successi del cantante con ogni suo brano

Davvero Michaeal Jackson ha comprato il catalogo di Eminem per vendetta e intelligenza strategica?

Per cominciare, la prima mossa di Micheael Jackson è stato minacciare Eminem di denuncia per diffamazione chiedendo contestualmente la cancellazione di Just Lose It dalle trasmissioni televisive, lamentando di aver sempre avuto rispetto per Eminem e di aver trovato il brano una mancanza di rispetto verso di lui e la sua famiglia.

Nel 2007 una società in cui Micheael Jackson aveva il 50% del pacchetto azionario, Sony ATV Music Publishing, comprò Famous Music, ottenendo così il pacchetto di cataloghi della compagnia, comprendente anche quello di Eminem tra altri cantanti.

È corretto dire che Micheal Jackson ha avuto i diritti delle canzoni di Eminem? Non direttamente.

È corretto dichiarare che Michael Jackson ha comprato i diritti delle canzoni di Eminem per profittare delle stesse in modo da ottenere la sua vendetta? Errato. Una ditta di cui Jackson aveva metà del pacchetto azionario ha acquistato una ditta che aveva i diritti del catalogo di alcuni cantanti, tra cui Eminem.

È corretto dichiarare che sia una mossa strategica di Jackson per vendicarsi su Eminem arricchendosi? Questo no: non ci sono prove la decisione sia venuta da Jackson, non ci sono prove sia nata per vendetta su Just Lose It, non ci sono prove ne abbia avuto un ricavo diretto (mancando dettagli sul contratto di acqusizione).

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.