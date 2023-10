Dario Fabbri non è laureato e scatena nuovi dibattiti sul suo curriculum

Dario Fabbri non è laureato ed ora ci sono pochi dubbi in merito. In passato, anche sul nostro sito, abbiamo parlato di titoli di studio di determinati personaggi in altri contesti, mentre oggi si è scatenato il dibattito su questo controverso personaggio televisivo. Un recente approfondimento portato avanti dalla trasmissione televisiva “Le Iene”, avrebbe fatto emergere una carenza nel suo curriculum poi confermata dal diretto interessato.

Fabbri è un esperto di geopolitica e ha pubblicato numerosi libri e articoli su questo tema. I suoi lavori sono caratterizzati da una visione critica del mondo contemporaneo e da un’attenzione particolare ai rapporti di forza tra le grandi potenze. Tra i suoi libri più importanti si possono citare, ad esempio, quelli relativi alla guerra in Ucraina.

Nel 2023 ha pubblicato il libro “Grandi temi della geopolitica”, in cui analizza i principali fenomeni geopolitici del mondo contemporaneo. Fabbri è una figura controversa e le sue posizioni sono spesso criticate da chi le ritiene troppo estremiste. A detta dei suoi sostenitori, Dario Fabbri è un autore che non ha paura di prendere posizioni controverse e di sfidare il pensiero dominante. I suoi lavori sono una lettura stimolante e provocatoria, che invita il lettore a riflettere sul mondo che lo circonda. A prescindere dal fatto che si ritenga lo scrittore meritevole o meno di attenzione, vanno dunque confermate alcune indiscrezioni venute a galla proprio in questi giorni.

Dario Fabbri non è laureato e lui stesso ne parla nell’ambito di un’intervista rilanciata da importanti testate. Un aspetto che, a detta di molti, farebbe la differenza sul suo curriculum, soprattutto in termini di autorevolezza quando vengono affrontati determinati argomenti. Staremo a vedere se da parte ci saranno ulteriori prese di posizione nei prossimi giorni.

