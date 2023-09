Danno già per morto Matteo Messina Denaro oggi: bufala sulle sue condizioni

Non ha senso dare già per morto Matteo Messina Denaro oggi. Dalla giornata di ieri sta circolando sui social la notizia della morte di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso che ormai si ritrova nell’edificio L4 dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila da tempo a causa della sua malattia, tumore al colon arrivato al quarto stadio.

Basta col dare già per morto Matteo Messina Denaro oggi: fake news sulle sue condizioni di salute

Se da un lato è vera la notizia sul film incentrato sulla sua figura, come riportato in passato, dire che sia morto Matteo Messina Denaro è quantomeno prematuro oggi. C’è chi ha pensato di far circolare post su Facebook in riferimento alla morte di Matteo Messina Denaro, ma in realtà il boss mafioso non è passato a miglior vita. Sicuramente le sue condizioni di salute sono peggiorate, infatti i medici che lo hanno in cura hanno avviato la terapia del dolore.

Lo scorso 8 agosto è stato ricoverato per un blocco intestinale e può alimentarsi solo per vena. All’Ospedale San Salvatore dell’Aquila c’è anche la figlia Lorenza Alagna, che di recente ha chiesto di potere avere il cognome del padre. Situazione complicata per il boss mafioso che sta vivendo gli ultimi giorni della sua vita nel reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila ed ha chiesto alla figlia di non vederlo in queste condizioni.

Questi sono gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall’ospedale sulle condizioni di Matteo Messina Denaro, non è quindi morto il boss mafioso, ma sicuramente il tumore al colon al quarto stadio ormai ha preso il sopravvento sulla sua vita. Se quindi avete letto su Facebook della scomparsa di Matteo Messina Denaro, non dovete credere a tale notizia, si tratta di una bufala fatta circolare da qualche utente per creare un po’ di interazioni sul web.

La fake news parlava di morte in cella, ma da tempo il boss mafioso si ritrova ricoverato all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. Attenzione quindi a non alimentare queste notizie false con like e condivisioni sui social, sicuramente quando Matteo Messina Denaro morirà ne parleranno tutti i principali notiziari nazionali. Insomma, diamoci un taglio se avete creduto che sia morto Matteo Messina Denaro oggi.

