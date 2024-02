Dalla Repubblica delle Banane alla guerra delle banane: diplomazia Russia-Ecuador

Una bizzarra notizia si aggira per The Moscow Times, giornale indipendente russo, accuratamente nascosta nei soli link sul canale Telegram, forse troppo bizzarra per la traduzione inglese.

Una guerra delle banane diplomatica, un caso di “coincidenze troppo assurde per non essere vere”. E che forse non lo sono.

Dalla Repubblica delle Banane alla guerra delle banane: diplomazia Russa in tempo di guerra

Recita l’agenzia, sulla quale le agenzie di stampa Ucraina ci hanno fatto ovviamente festa che la certificazione per l’importazione delle banane di cinque ditte Ecuadoregne è a rischio: il motivo ufficiale è una infestazione da insetti che avrebbe colpito le banane ecuadoregne.

Ed è quindi un puro caso il fatto che gli insetti abbiano colpito a ridosso della promessa Ecuadoregna di mandare armi all’Ucraina, aprendo un programma di scambio con gli USA dei suoi vecchi armamenti (tra cui residui sovietici della Guerra Fredda), nonché a ridosso della dura reazione dell’opinione pubblica e politica Russa al riguardo.

All’indomani di dissapori su armi ed aiuti, ecco che arrivano gli insetti.

