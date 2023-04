Dal Millennium Falcon a Star Wars Lego sotto i 2 euro: truffe a ripetizione oggi

Periodo ricco di truffe sui social, visto che oggi 11 aprile stiamo passando rapidamente dal Millennium Falcon a Star Wars Lego sotto i 2 euro, secondo alcuni post che di ufficiale hanno meno di zero. A scanso di equivoci, esattamente come avvenuto il giorno di Pasqua con un altro articolo, precisiamo subito che non siano in corso offerte di questo tipo, anche perché siamo lontani anni luce anche dai semplici costi di produzione per prodotti che solitamente hanno costi molto alti.

Come si passa dal Millennium Falcon a Star Wars Lego sotto i 2 euro: occhio alle truffe su Facebook

Dunque, truffe a ripetizione oggi, in relazione a coloro che provano ad attirare la vostra attenzione con un duplice potenziale scopo. Nel caso in cui doveste essere fortunati, appena commenterete post del genere vi arriverà un messaggio privato con il quale i bufalari del giorno vi diranno come diffondere la catena. Il loro obiettivo è solo quello, magari estrapolando dati sensibili che successivamente potranno rivendere al miglior offerente.

Attenzione, però, perché in altre circostanze potrebbero rimandarvi ad una pagina web con la quale vi chiederanno il pagamento di una piccola cifra per ricevere il prodotto a casa. Inutile dire che in questo caso proveranno a registrare i dati della vostra carta di credito, per poi ripulirla nel giro di qualche ora. Dunque, è breve il passo che vi farà saltare dal Millennium Falcon a Star Wars Lego sotto i 2 euro.

Purtroppo la pratica inizia ad essere diffusa e sempre più persone tendono a credere a post del genere. Come? Facendo tutto quello che viene scritto in descrizione, alimentando a loro volta la fake news. Ricordate, dunque, che passando dal Millennium Falcon a Star Wars Lego sotto i 2 euro, la sostanza non cambierà. Qualcuno dall’altra parte sta cercando di rubare dati sensibili o il vostro denaro.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.