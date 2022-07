Da Hoara Borselli lo strano confronto sul contagio tra concerto di Vasco Rossi e Pride a Roma

Non poteva non creare discussioni l’ultima uscita di Hoara Borselli, da qualche tempo finita sotto la luce dei riflettori su Twitter per alcuni pensieri espressi sia sul mondo del lavoro, sia sul crollo del ghiacciaio della Marmolada. Presa di posizione, quest’ultima, che abbiamo provato ad analizzare nei giorni scorsi con un altro articolo. Vediamo come sono andate le cose questa volta, visto che l’ex conduttrice ritiene non giusto il modo in cui in tv si analizza l’innalzamento dei contagi da Covid.

Cosa ha detto Hoara Borselli a proposito del confronto tra concerto il di Vasco Rossi ed il Pride a Roma in ottica contagi

Tutto nasce da un post pubblicato nel pomeriggio di giovedì dalla stessa Hoara Borselli. A suo dire, infatti, qualcuno starebbe dicendo che il concerto di Vasco a Roma sia stato responsabile dell’aumento di contagi. Si parla a tal proposito di 80.000 spettatori da moltiplicare per due sere. Al contempo, la diretta interessata evidenzia che proprio quel giorno fosse in programma a pochi metri il Pride. Aggiungendo che in quel frangente i partecipanti fossero quasi un milione.

Con queste premesse, Hoara Borselli si chiede per quale ragione gli esperti si siano affrettati ad incolpare il concerto di Vasco Rossi in termini di aumento del contagio, mentre nessuno menziona il Pride a Roma. Le cose non sono andate così, visto che gli interventi citati hanno citato il concerto della rockstar come momento di potenziale incontro, esattamente come avvenuto con il Pride di Roma. In rete, infatti, non si trovano dichiarazioni ufficiali da fonti governative o dalla comunità scientifica focalizzata sul suddetto concerto.

Ecco perché in tanti hanno commentato il post di Hoara Borselli chiedendole quali fossero le fonti rispetto alla sua uscita odierna. Dalle nostre ricerche, effettivamente, non emerge una disparità di trattamento tra il concerto di Vasco Rossi ed il Pride che si è tenuto di recente a Roma.

