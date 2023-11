Cosa sappiamo sulla malattia di Tathiana Garbin e sul tumore dopo la dedica di Sinner

Ha fatto molto rumore la dedica di Jannik Sinner dopo la vittoria dell’Italia in Coppa Davis, vito che la stella del tennis azzurro ha deciso di concentrare un pensiero a Tathiana Garbin, alle prese con una brutta malattia e con un tumore raro. Sono queste le frammentarie notizie trapelate fino a questo momento, oltre al fatto che la diretta interessata pare avesse in programma un secondo delicato intervento nella giornata di oggi, nel tentativo di fronteggiare il brutto male che l’ha colpita.

Il punto della situazione sulla malattia di Tathiana Garbin e sul tumore dopo la dedica di Sinner arrivata ieri

Anche il tennis si ritrova spesso e volentieri nelle condizioni di dover fronteggiare fake news, come abbiamo avuto modo di constatare con lo stesso Sinner in passato, in merito ai problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. Dunque, quali sono allo stato attuale le informazioni disponibili a proposito della malattia di Tathiana Garbin e sul tumore dopo la dedica di Sinner in seguito al successo contro l’Australia? Sui social ne abbiamo lette di tutti i colori, anche a proposito della gravità del male in questione.

In realtà, allo stato attuale non si hanno ulteriori informazioni ufficiali sulle sue condizioni. Sarà cruciale l’intervento in programma oggi, dopo il quale, con calma, si potrà avere un quadro clinico più chiaro. Qualcuno non sapeva neppure chi fosse Tathiana Garbin fino a ieri, ma dopo le dichiarazioni di Sinner in conferenza stampa hanno iniziato a prendere piede indiscrezioni fuori controllo sul web. Come sempre avviene in queste circostanze, invitiamo tutti alla calma, sperando di avere notizie rassicuranti già nei prossimi giorni.

Ricapitolando, massima prudenza quando si parla di malattia di Tathiana Garbin e del suo tumore dopo la dedica di Sinner a Malaga, pochi minuti dopo un’impresa storica come la vittoria della Coppa Davis. Un in bocca al lupo alla Capitana della Nazionale femminile di tennis.

