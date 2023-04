Solite teorie sull’infortunio di Sinner: ritiro a Barcellona in quanto sierato per qualcuno

Ancora notizie senza fonti sull’infortunio di Sinner, dopo quelle emerse nelle scorse settimane. Il ritiro di Jannik Sinner a circa un’ora dal match contro Lorenzo Musetti, ha destato le solite paranoie da parte di alcuni utenti no vax. Sinner doveva sfidare l’amico Musetti in questo quarto finale tutto italiano dell’ATP Barcellona, ma è arrivato un comunicato Twitter da parte del tennista italiano in cui ha parlato di riposo necessario a seguito del peggioramento di uno stato influenzale.

In realtà, dopo l’ottavo di finale contro il giapponese Nishioka, era stato notato un Sinner abbastanza stanco per alcuni problemi alla gamba sinistra, anche se il tennista italiano non aveva parlato di dolore. Ora invece sono subentrate problematiche legate ad uno stato influenzale che ha colpito da qualche giorno Sinner, con l’inevitabile scelta di abbandonare la competizione e dare modo a Musetti di approdare immediatamente in semifinale.

I complottisti continuano a parlare di stati di salute compromessi dal vaccino anti Covid, ma ovviamente non c’è alcun tipo di fonte che attesti questa tesi. Sinner ha preferito concedersi un po’ di riposo in vista anche degli impegni che lo attenderanno nelle settimane successive: il 26 aprile con il Masters di Madrid, poi l’8 maggio gli attesi Internazionali d’Italia fino al 28 maggio, con il via del Roland Garros, secondo Slam della stagione. Sinner è già iscritto anche al torneo di Halle.

Un calendario ricco che necessita del miglior Sinner e sicuramente questi giorni di riposo serviranno per ricaricare le pile. Attenzione quindi a ciò che si scrive sul web sul ritiro di Sinner all’ATP Barcellona, il tennista italiano è stato semplicemente colpito da uno stato influenzale, non ci sono fonti che evidenziano il collegamento con il vaccino. Insomma, diamoci un taglio sulle fantomatiche ragioni che avrebbero portato all’infortunio di Sinner.

