Confusione tra sommergibile disperso e sottomarino Titanic: dove si trova il relitto e profondità

Si fa tanta confusione tra sommergibile disperso e sottomarino Titanic, mentre in tanti ora vogliono capire dove si trova il relitto e a quale profondità. Sono ore cruciali per i cinque passeggeri a bordo del sommergibile Titan, disperso nelle acque dell’Oceano Atlantico per ammirare da vicino il relitto del Titanic. La missione è stata organizzata da OceanGate che, attraverso il sommergibile Titan, ha permesso a cinque turisti milionari di poter visitare il relitto del Titanic nelle acque dell’Atlantico.

Differenze tra sommergibile disperso e sottomarino Titanic: capiamo dove si trova il relitto e a quale profondità

Dunque, dopo le bufale sull’arrivo di Titanic 2 al cinema, come riportato anni fa, tocca tornare sul relitto. Il costo di questa gita alquanto particolare ammonta a ben 250mila dollari e chiunque al di sopra dei 18 anni può partecipare a queste immersioni, senza dover avere alcun tipo di esperienza subacquea. Bisogna però chiaramente avere un patrimonio considerevole e cinque persone, la scorsa domenica, sono partite con il sommergibile Titan verso quest’incredibile esperienza.

Il problema è che, a meno di due ore dalla partenza, si sono immediatamente perse le tracce del Titan. In questo caso bisogna fare delle precisazioni importanti, in primis che l’autonomia su questo tipo di batiscafo è di circa 96 ore, infatti poi i passeggeri non avranno più a disposizione ossigeno necessario per sopravvivere. Rispetto al sottomarino, che risulta essere più grande e potente, il sommergibile è un tipo di moto d’acqua che ha bisogno di una madre nave per essere lanciato sott’acqua.

Un sottomarino può rimanere sott’acqua molto più a lungo, mentre i sommergibili hanno molte meno riserve di potenza. Ecco perché la Guardia costiera americana e canadese stanno facendo una vera e propria corsa contro il tempo per ritrovare il sommergibile Titan e salvare la vite alle cinque persone che sono a bordo. Il relitto del Titanic si trova nell’Oceano Atlantico a 3800 metri di profondità ed a circa 600 chilometri dalle coste nordamericane di Terranova.

Per il momento non è stato ancora possibile trovare il sommergibile Titan disperso nelle acque dell’Atlantico, la compagnia OceanGate ha assicurato che stanno facendo il possibile per mettere in salvo l’equipaggio. Tra l’altro nel contratto firmato dai passeggeri c’è la voce che evidenzia la possibilità di morte durante il viaggio.

