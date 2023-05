Conferme su Michele Sica morto: ipotesi evitabili sull’ex promessa del pattinaggio artistico

Ci sono pervenute numerose richieste a proposito delle voci su Michele Sica morto. Non si tratta di un personaggio famoso, ma di un ragazzo molto noto in determinati ambienti, essendo ex stella del pattinaggio artistico. Nonostante avesse solo 26 anni, si era dedicato all’allenamento, provando a formare giovani talenti, fino alla tragica notizia di oggi. Insomma, a differenza di quanto avvenuto nel weekend con Emma Watson, come riportato con un altro articolo, in questo frangente abbiamo purtroppo segnali poco incoraggianti.

Comunicato su Michele Sica morto: prime tesi evitabili sull’ex promessa del pattinaggio artistico venuta a mancare

Una conferma su Michele Sica morto arriva dalla Polisportiva con la quale il ragazzo lavorava. Nel primo pomeriggio di domenica, infatti, è arrivato il post ufficiale sulla pagina Facebook della società: “È con immenso dolore ed incredulità che comunichiamo l’improvvisa e prematura scomparsa del giovane allenatore di Polisportiva Masi Pattinaggio e amico Michele Sica“. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso, anche se sui social registriamo purtroppo i primi commenti tendenziosi da parte degli utenti.

Come sempre avviene in questi casi, infatti, vengono avanzate strane tesi su malori improvvisi, con inevitabili richiami al vaccino Covid. Ripetiamo che allo stato attuale la famiglia non ha diffuso alcune comunicazione sulle cause del decesso. Insomma, impossibile stabilire che si sia trattato di un malore, per non parlare delle fantomatiche correlazioni con la vaccinazione che ancora oggi viene tirata in ballo dai NoVax in circostanze simili.

Vi terremo aggiornati appena verranno a galla ulteriori notizie sui fatti di cronaca di queste ore. Non vogliamo emettere sentenze sulle indiscrezioni di oggi, ma il comunicato della Polisportiva con cui lavorava appare molto chiaro sulle sorti di Michele Sica. Tutto il mondo del pattinaggio artistico, e non solo, si è stretto intorno alla famiglia del giovane di 26 anni oggi.

