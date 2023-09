Confermata la morte di Xedra in moto, personaggio iconico sul web

Non ci sono più dubbi, purtroppo, sulla morte di Xedra in moto, visto che parliamo di un personaggio iconico sul web. Nome d’arte di Fabrizio Mannino, conosciuto soprattutto sui social per le sue storie sulle due rote. Xedra era un giovane palermitano di 21 anni che amava la sua moto ed aveva creato un proprio canale social dove condivideva questa passione con altri suoi followers.

Da dove arriva la conferma sulla morte di Xedra in moto oggi

Dunque, dopo l’incidente dei TheBorderline trattato mesi fa, altra storia brutta che coinvolge un personaggio famoso sui social. Nella giornata di ieri, proprio sul suo account, è giunta la notizia della morte di Xedra ed a darla è stata la fidanzata. Il giovane motociclista e youtuber palermitano era in questi giorni in vacanza a Pistoia, ma proprio quella moto tanto amata è stata il motivo della sua morte. Si è ritrovato infatti a schiantarsi con un altro motociclista durante una serata tra bikers, riportando immediatamente ferite gravissime.

L’impatto è stato praticamente fatale per Xedra, entrato subito in coma. Non è mancata mai la speranza di un miracolo tra amici e parenti, ma purtroppo la situazione per il giovane ventunenne è sembrata fin da subito critica. Dopo qualche giorno di ospedale, dov’era arrivato in coma, Xedra è morto. Un personaggio che sui social aveva un grande seguito e tanti sono stati i messaggi di cordoglio verso la famiglia del ragazzo.

La passione per le moto gli ha tolto la vita, anche se gli inquirenti stanno indagando per capire quale sia stata la dinamica dell’incidente e se possano esserci colpe di terze persone. Per ora si sa solo che la moto che stava guidando Xedra non era la sua, ma stava provando quella di un amico ed all’improvviso si è scontrato con un altro motociclista, riportando le conseguenze peggiori.

L’altro ragazzo infatti ha avuto una prognosi di quindici giorni, non riportando alcun tipo di ferita grave. I testimoni sono stati già ascoltati dagli inquirenti, in primis proprio la fidanzata di Xedra, non è chiaro se poi sarà effettuata l’autopsia sul corpo del povero ragazzo. Come si nota su Instagram oggi, dunque, abbiamo conferme sulla morte di Xedra in moto.

