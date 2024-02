“Conferma account Facebook” e “Vi segnalo che pubblicano sui nostri profili”: due inutili allarmi

Stanno circolando un paio di allarmi in queste ore sui social, con connotazioni assai differenti, visto che da un lato abbiamo la solita ansia per la notifica “Conferma account Facebook”, mentre dall’altro c’è un messaggio virale in stile “Vi segnalo che pubblicano sui nostri profili”. Proviamo ad analizzare entrambe le questioni, visto che in comune abbiamo il fatto che ci ritroviamo al cospetto di due inutili allarmi, pur avendo connotazioni assai differenti come si potrà notare questo mercoledì.

Messaggi con “Conferma account Facebook” e “Vi segnalo che pubblicano sui nostri profili”: doppio inutile allarmismo

Per quale ragione siamo certi che il duplice messaggio con “Conferma account Facebook” e “Vi segnalo che pubblicano sui nostri profili” non debba in alcun modo preoccuparci? Il primo è periodico ed è assolutamente nella norma. Capita, infatti, che le piattaforme social o di messaggistica istantanea debbano allinearsi a nuove normative, soprattutto qui in Europa o negli Stati Uniti. Per questa ragione, coloro che vogliono continuare ad utilizzare le piattaforme in questione dovranno per forza di cose accettare le nuove condizioni, selezionando “ok” o messaggi simili.

Nessuna truffa e nessun tentativo di accedere al vostro account. Naturalmente, nel caso in cui la medesima notifica dovesse arrivarvi in ambienti esterni a Facebook, allora il discorso cambierebbe radicalmente e, a quel punto dovrete tenere gli occhi bene aperti.

Per quanto concerne l’altro fronte, quello che abbiamo semplificato con “Vi segnalo che pubblicano sui nostri profili”, fondamentalmente vi rimandiamo a quanto scritto ieri sera con un altro approfondimento. Per la cronaca, il testo virale inizia con “Vi segnalo che qualche cretino sta pubblicando video schifosi e foto indecenti sui nostri profili, senza che noi lo si sappiamo“.

Non ci sono conferme in merito da parte delle autorità, motivo per il quale non possiamo considerare concreta la minaccia, anche perché appare molto difficile che la vittima non possa visualizzare i suddetti contenuti all’interno della propria bacheca. Dunque, inutili allarmi non solo con “Conferma account Facebook”.

