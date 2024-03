Come e quando è morto Akira Toriyama di Dragon Ball: solite teorie su causa ed ematoma subdurale

In tanti oggi si chiedono come e quando è morto Akira Toriyama di Dragon Ball, con le solite teorie su causa ed ematoma subdurale. La notizia della morte di Akira Toriyama è diventata virale in pochissime ore, con tanti utenti che sui social e sul web stanno salutando il creatore della popolare serie di manga “Dragon Ball”. Non solo, perché il primo successo di Toriyama fu il “Dr.Slump”, manga del 1978 e poi successivamente, nel 1984, creò la saga “Dragon Ball”.

Riscontri su come e quando è morto Akira Toriyama di Dragon Ball: strane teorie su causa decesso ed ematoma subdurale

A dirla tutta, qualche dettaglio sul decesso lo abbiamo condiviso già in mattinata, ma a quanto pare tocca tornare sull’argomento. Akira Toriyama è in realtà venuto a mancare il primo marzo, ma solo nelle ultime ore la sua casa editrice ha deciso di diffondere la notizia della sua morte. Chiaramente non sono mancate le solite teorie complottiste su come sia morto Akira Toriyama, cosa insomma abbia provocato a 68 anni questa prematura scomparsa.

C’è il rischio che vengano diffuse notizie errate su questo conto e per questo è bene sapere come a causare la morte di Toriyama sia stato un ematoma subdurale. Non ci sono altre cause o spiegazioni a riguardo, come invece qualcuno sul web voglia far credere. Quando emergono notizie di morti di personaggi famosi, soprattutto sui social, emergono teorie disparate sulle cause, diffondendo però notizie assolutamente false.

Certo Akira Toriyama era ancora abbastanza giovane, non ci si attendeva una morte così prematura, ma non c’è alcun tipo di mistero celato dietro tale scomparsa. I no vax si appellano al solito vaccino, visto come il vero male del secolo che sta mietendo vittime in tutto il mondo, ma chiaramente si tratta solo di complottismo, come si nota coi vari approfondimenti in rete.

Le cause della morte di Akira Toriyama sono solo da ricondurre a questo ematoma subdurale, purtroppo non c’è stato nulla da fare per provare a salvarlo. Chiaramente c’è dispiacere per questa notizia, anche perché con lui se ne va un pezzo di storia dei manga come il popolare “Dragon Ball”. Attenzione quindi a quello che emerge sul web a riguardo, l’unica certezza sulla morte di Toriyama è che a causarla è stato un ematoma subdurale.

A questo punto, la situazione dovrebbe essere più chiara su come e quando è morto Akira Toriyama di Dragon Ball, in risposta alle solite teorie su causa decesso ed ematoma subdurale.

