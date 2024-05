Come è morto Angelo Onorato, marito di Francesca Donato: primi errori della stampa

In tanti, da un paio d’ore a questa parte, vogliono capire come è morto Angelo Onorato, il cui omicidio sta facendo molto rumore non solo in Sicilia, ma anche sul panorama nazionale, trattandosi del marito di Francesca Donato. L’eurodeputata della Democrazia Cristiana è diventata nota al grande pubblico soprattutto durante i mesi più caldi della pandemia, con svariate ospitate nelle trasmissioni televisive di Rete 4, LA7 e RAI, con alcune considerazioni espresse che facevano costantemente rumore.

Vogliono capire come è morto Angelo Onorato, marito di Francesca Donato, ma la stampa sta sbagliando

Non è un caso che anche sulle nostre pagine, a suo tempo, siamo stati costretti a smentire alcune indiscrezioni che l’hanno coinvolta. In generale, Francesca Donato era diventata in quel particolare momento storico uno dei volti scelti dal popolo NoVax, per le sue posizioni volte allo scetticismo sulla vaccinazione Covid, senza dimenticare quelle più esplicite contro il green pass. Insomma, in tanti probabilmente la stanno rimettendo a fuoco dopo che nell’ultimo anno si sia parlato meno di questo personaggio politico.

Oggi, purtroppo, torna sotto la luce dei riflettori per una notizia tragica, visto che le principali testate nazionali riportano l’annuncio sulla scompara del marito, per il quale si era trasferita in Sicilia diversi anni fa. Come è morto Angelo Onorato? Ovviamente, essendo la notizia fresca, qualsiasi “sentenza” in merito sarebbe frettolosa. Di sicuro, occorre prudenza tra coloro che stanno lanciando articoli menzionando fantomatici colpi di pistola, non citati neppure da Adnkronos.

Dunque, poche certezze per chi si chiede come è morto Angelo Onorato, ma la suddetta fonte evidenzia che il marito di Francesca Donato sarebbe stato trovato soffocato tramite una fascetta, come quelle che vengono utilizzate dagli elettricisti. Nelle prossime ore ne sapremo di più, ma per il momento evitiamo di sbilanciarci troppo sui social su questioni così delicate per il pubblico.

