Clienti insoddisfatti devastano appartamento, nessun rimborso da AirBnb: questo il riassunto della disavventura occorsa ad un affittuario di Seoul, punito in tal guisa dai suoi affittuari, una coppia Cinese, per la presunta colpa di non averli compiutamente informati che la villa offerta era in un sobborgo e in città.

Secondo la ricostruzione la coppia, avvedutasi dell’errore nonché dichiarandosi affetta da COVID19, avrebbe chiesto all’affittuario, tale sig. Lee, di poter cancellare il pernottamento, riottenere i soldi e andare altrove. Lo stesso si sarebbe rifiutato chiedendo prova dell’infezione e ribadendo la sua posizione ed è partita la vendetta tipica dell’affittuario scontento e senza nulla da perdere: il vandalismo selvaggio.

Il duo si sarebbe informato della presenza di eventuali telecamere e, non avendone riscontrata alcuna, ha organizzato un piano diabolico. La coppia ha effettuato una doppia prenotazione, pernottando in città dove aveva previsto e lasciando la prenotazione nella villa del signor Lee, nella quale si è recata in tutto cinque volte in venticinque giorni e per non più di cinque minuti a visita.

Nella prima di queste visite ha aperto tutti i rubinetti di gas e acqua disponibili, per poi andar via, lasciando accumulare bollette per oltre 1400 euro e consumando oltre 120.000 litri d’acqua.

Tutti danni di cui Lee si è accorto solo quando contattato dalle agenzie di gestione di luce, gas e acqua per i consumi abnormi riscontrati dagli ospiti ben poco ospitali.

Ai danni dell’allagamento c’è anche da aggiungere le bollette di gas, acqua ed elettricità, e con le luci accese dobbiamo al fatto che la coppia abbia lasciato le finestre aperte un esito meno tragico.

Oltre al danno la beffa: Lee avrebbe contatto AirBnb per il da farsi, ricevendo dalla compagnia un rifiuto.

Al momento non è noto il commento di AirBnb sulla vicenda, ma il signor Lee dovrà probabilmente imbarcarsi nell’impresa di ottenere i danni da due persone che sono già tornate in Cina.

