Clearpay chiude in Italia: arrivano le prime conferme oggi con le date da annotare

Clearpay chiude in Italia, confermando alcune voci che, a dirla tutta, si rincorrono da un po’ di tempo a questa parte. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non sono ancora state rese note le motivazioi ufficiali che hanno portato ad una decisione drastica e, a quanto pare, sorprendente per coloro che in questi anni hanno deciso di aderire al servizio. A differenza di quanto è stato detto a proposito di TikTok, come osservato con alcuni nostri report del passato, qui non siamo al cospetto di fake news.

Confermato che Clearpay chiude in Italia: annuncio arrivato poco fa qui da noi



Basta collegarsi al profilo Instagram ufficiale per tutte le conferme del caso. Clearpay chiude in Italia, fornendo contestualmente alcune informazioni sulle date da annotare che torneranno utili a chi dovrà andare alla ricerca di un altro servizio per la gestione dei pagamenti in entrata o in uscita. Come evidenziano fonti interne, nel corso delle prossime settimane saranno stoppate tutte le operazioni gestite dalla piattaforma, mentre dal 27 giugno è stato deciso di non accettare nuovi commercianti.

Occhio anche a quello che avverrà nel corso della prossima settimana, visto che dal 3 luglio non verranno accettati nuovi clienti sulla piattaforma. La notizia della chiusura era stata anticipata anche da altre fonti in mattinata, con cui ci siamo concentrati non solo sull’Italia, ma anche sulla Spagna ed altri Paesi in Europa. Possibile, invece, che il servizio non sia destinato a cessare (almeno per ora) nel Regno Unito.

Dunque, Clearpay chiude in Italia ed è altamente probabile che dietro queste valutazioni ci siano ragionamenti di natura economica. Ricordiamo che, tramite questa piattaforma, è stato possibile acquistare alcune tipologie di prodotto a rate (tre per l’esattezza), senza applicazione di interessi. Da sempre Clearpay ha dichiarato di essere garante dei pagamenti, ma evidentemente qualcosa è andato storto negli ultimi mesi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.