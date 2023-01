Cicciogamer89 vuole il partito unico, il web insorge. Questa l’ultima polemica che riguarda lo YouTuber Mirko Alessandrini, il cui nome di battaglia è appunto Cicciogamer89.

Come se non fossero bastate le polemiche riguardo alla recente indagine della Guardia di Finanza, probabile causa della sua esclusione di fatto dalla Milan Games Week.

Questa volta non è per una vicenda tributaria, peraltro avviata verso una pacifica conclusione, ma per alcune dichiarazioni.

Il web non sembra aver gradito affatto l’interpretazione fornita dal noto influencer sull’annosa tematica “Non esistono né destra e né sinistra” cara a molti partiti e movimenti antikasta e antisistema.

Io non sono né di destra, né di sinistra. A me questa storia della politica di destra e di sinistra non mi piace assolutamente. Secondo me, a me piacerebbe un giorno che ci fosse semplicemente un partito che si occupa dell’Italia e che fanno scegliere agli italiani. Capito? Destra o sinistra, è una puttanata inimmaginabile. Dovrebbe esserci un solo partito che ascolta gli italiani. Basta. Basta. Secondo me. Non succederà mai perché siamo dei coglioni.