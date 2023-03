“Ciao, non ti contatto da molto tempo”: torna la truffa WhatsApp da cestinare subito

Bisogna fare attenzione alla truffa WhatsApp riguardante la catena che inizia con “Ciao, non ti contatto da molto tempo”. Senza dubbio WhatsApp resta il metodo più efficace per comunicare con le persone, garantendo anche lo scambio di file di ogni genere e velocizzando le conoscenze. Proprio per questa sua popolarità, è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, spesso si ritrova ad essere veicolo di diverse truffe, nonostante gli sviluppatori stiano lavorando assiduamente per consentire sicurezza e privacy all’app.

Conosciamo meglio la truffa WhatsApp “Ciao, non ti contatto da molto tempo”

Molto frequente risulta essere ad esempio la truffa dell’amico su WhatsApp e che avviene sia nella versione smartphone che in quella web. In cosa consiste tale truffa? In poche parole si riceverà un messaggio da un contatto non presente in rubrica con un’immagine ed un messaggio con scritto: “Ciao, non ti contatto da molto tempo. Non so se ti ricordi ancora di me, quindi ti ho inviato una mia foto. Mi manchi molto. Come stai? Sono passato a un nuovo account Whatsapp e vorrei che tu aggiungessi il mio nuovo account Whatsapp. Possiamo connetterci meglio qui“.

Il problema riguarda come sempre il link che solitamente viene condiviso e che cliccandoci su porta il malintenzionato ad essere a conoscenza di tutti i nostri dati. Chi si lascia incuriosire dal messaggio, rischia chiaramente di cliccare sul link, per capire insomma di cosa si tratta. Questo è però un errore che non bisogna assolutamente commettere.

La truffa dell’amico su WhatsApp è alquanto comune e popolare, molti utenti ci cascano, ma si può immediatamente capire che si stia parlando di un messaggio truffa vedendo il numero dal quale è stato inviato. Di solito, queste truffe, si ritrovano sempre con un prefisso +91 davanti al numero di cellulare e non il classico +39, il prefisso italiano. Già quindi da questo particolare si evince che si stia parlando di una truffa.

Il consiglio è di non cliccare assolutamente sul link ricevuto, bloccare il numero e cancellare la chat. Purtroppo la truffa WhatsApp dell’amico si sta diffondendo tantissimo, è bene fare attenzione.

