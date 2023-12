Ci risiamo con Eminem morto oggi: uscita a vuoto da analizzare

Siamo nuovamente costretti a smentire le indiscrezioni su Eminem morto oggi, con uscita a vuoto da analizzare il 10 dicembre. La notizia della scomparsa di Eminem ha preso il sopravvento sui social media. In tanti che hanno cercato su Google il nome del rapper, infatti, hanno riscontrato che il cantante di Slim Shady sarebbe morto il 10 dicembre 2023 a Madison, nel Wisconsin. Diversi post con tanto di RIP, ignorando il fatto che le principali agenzie di stampa avessero ignorato la cosa.

Ancora una volta voci su Eminem morto oggi: WikiPedia commette spesso errori

Non un inedito, se pensiamo che nel 2019 siamo stati costretti a trattare la medesima fake news sulle nostre pagine nel tentativo di gettare acqua sul fuoco anche in quella circostanza. La bufala del giorno ha confuso e fatto infuriare tutti, anche perché come accennato in precedenza la notizia si è diffusa a macchia d’olio su tutte le piattaforme di social media. Colpa di un dettaglio apparso su WikiPedia nelle ultime ore, ignorando che spesso vengono aggiunte per pochi minuti informazioni non veritiere sui VIP.

Proprio il fatto che le testate più importanti abbiano ignorato la cosa, in Italia e nel resto del mondo, avrebbe dovuto rappresentare un campanello d’allarme che in realtà non è mai scattato. E così in tanti hanno alimentato quella che, per fortuna, è una notizia falsa.

Secondo l’account di un fan della celebrità, Pop Base, il quale si è espresso sulla vicenda tramite il social media X, la data della morte di Eminem sarebbe stata indicata come 10 dicembre 2023 su Wikipedia. Solo nei minuti successivi all’aggiornamento, infatti, l’informazione sul finto decesso è stata correttamente rimossa. Alla luce di quanto riportato oggi, non possiamo fare altro che smentire tutti i rumors che parlano di Eminem morto, in merito ad un’uscita a vuoto da analizzare e di cui avremmo fatto volentieri a meno.

