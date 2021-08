Chiude il sito “Tirendiconto”, simbolo della trasparenza a Cinque Stelle

Chi negli ultimi due-tre giorni ha provato a consultare il sito “tirendiconto.it” ha avuto una brutta sorpresa.

Tirendiconto, il sito del Movimento 5 Stelle che avrebbe dovuto offrire ai cittadini la piena trasparenza su quanto guadagnato dai “cittadini eletti” nel loro ruolo e quanto “restituito alla collettività” e destinato ad iniziative del Movimento è ufficialmente chiuso.

Va detto che Tirendiconto non ha mai avuto una grande fortuna, e le polemiche hanno superato spesso la sua utilità.

È dal 2019 infatti che il portale era sotto il fuoco incrociato dei commentatori, per poi diventare nei mesi successivi casus belli di lotte feroci con strascichi giudiziari, termometro di fratture e tensioni ed un indice di malumori e timori di fratture insanabili.

Archiviata la fase Casaleggio, ecco che il sito sulla trasparenza va in soffitta: chi dovesse visitarlo in queste ore troverà un annuncio in lingua francese per la messa in vendita del dominio.

Il servizio ha definitivamente chiuso, al momento senza sostituti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.