Chiesa all’Inter per circa 10 minuti, poi la smentita e la cessione della Juventus in Premier

Deve essere durato circa dieci minuti il trasferimento di Federico Chiesa all’Inter nella giornata di oggi, visto che alcuni utenti ci hanno segnalato dei post che, soprattutto su Facebook, preannunciavano il fantomatico trasferimento dell’esterno alla corte di Simone Inzaghi. Indiscrezione che si è rivelata priva di fonti, al punto che l’ex Fiorentina è sì destinato a lasciare la Juventus (come ammesso a più riprese da Thiago Motta), ma per una compagine lontana dalla nostra Serie A.

Smentita la voce su Chiesa all’Inter: cessione in vista per la Juventus in Premier

Dopo le indiscrezioni di ieri riguardanti il possibile schieramento tattico della nuova Juventus, che ha iniziato al meglio la gestione con la guida tecnica, tocca dunque focalizzarsi su un movimento in uscita per i bianconeri. Federico Chiesa non sarà un giocatore dell’Inter, o quantomeno non nell’immediato, come probabilmente speravano alcuni sostenitori nerazzurri, visto che la Vecchia Signora pare sul punto di chiudere un accordo con un altro club.

I principali addetti ai lavori, a partire da Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, in questi minuti confermano che alla fine Chiesa dovrebbe sbarcare in Premier League. Precisamente al Liverpool, considerando il fatto che al momento il Barcellona pare non essere nelle condizioni di poter affondare il colpo. Ai reds, invece, farebbe comodo rafforzare le rotazioni tra gli esterni offensivi, magari assicurando un’alternativa affidabile e di qualità a Salah.

Parlando di cifre, gli ultimi rumors indicano che Chiesa dovrebbe finire al Liverpool per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Sicuramente il suo valore è più elevato, ma è altrettanto chiaro che la scadenza del contratto tra meno di dodici mesi metta la Juventus nelle condizioni di doversi disfare di lui. Provando a recuperare la cifra più alta possibile. L’unica certezza, al momento, risiede nei mancati presupposti per il trasferimento di Federico Chiesa all’Inter in questa sessione di calciomercato.

