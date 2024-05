Chiarimenti sul patrimonio di Oaktree, fondo nuovo proprietario dell’Inter dopo Zhang

Occorrono precisazioni sul patrimonio di Oaktree, fondo nuovo proprietario dell’Inter dopo Zhang. L’Inter è passata definitivamente nelle mani di Oaktree, infatti l’ormai ex presidente Steven Zhang non è stato in grado di restituire il debito di 380 milioni ed ha dovuto lasciare il club. Oaktree è una società statunitense, un fondo che si occupa di gestione patrimoniale specializzata in strategie di investimento alternative.

Cosa sappiamo sul patrimonio di Oaktree: dettagli sul fondo nuovo proprietario dell’Inter dopo Zhang

Non solo questioni di campo, dunque, dopo aver parlato nei giorni scorsi dei biglietti di Verona-Inter. Si occupa principalmente di attuare la cosiddetta strategia del credito dall’approccio “opportunistico” ovvero investimenti soprattutto in infrastrutture, debiti e prestiti consolidati. Il patrimonio di Oaktree corrisponde a circa 192 miliardi di dollari, la sua clientela comprende 73 dei 100 maggiori piani pensionistici statunitensi, nonché fondi pubblici, fondazioni, società societarie e assicurative, fondi di dotazione e fondi sovrani.

Oaktree è presente nell’azionariato di Arsenale Group (hotel di lusso), di MBE Worldwide (centri di vendita al dettaglio Mail Boxes Etc), della società di gestione del risparmio Castello SGR, della casa di produzione Asacha Media (nata dall’acquisto delle case Picomedia e Stand By Me), di Banca Progetto e di Costa Edutainment (società che gestisce parchi scientifici a tema tra cui l’Acquario di Genova).

Dal 2020 ha iniziato ad entrare anche nel mondo dello sport diventando il principale azionista del Caen in Ligue 2. Steven Kaplan, uno dei co-fondatori, è co-proprietario dello Swansea e azionista di minoranza dei Memphis Grizzlies nella NBA. Ora il patrimonio di Oaktree gestirà anche l’Inter, ma ha già avvertito che continuerà il percorso avviato dal gruppo Suning e dalla famiglia Suning, agendo per rendere il club sempre più competitivo

Questo, senza stravolgere la squadra dirigenziale che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di raggiungere obiettivi importantissimi nelle ultime stagioni. I tifosi dell’Inter possono quindi stare tranquilli, in attesa poi di capire se ci sarà un acquirente in futuro, per ora tutto resta nelle mani di Oaktree. Situazione ora un po’ più chiara sul patrimonio di Oaktree, visto che il fondo è diventato il nuovo proprietario dell’Inter dopo Zhang

