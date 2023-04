Chi è che mi chiama dal 3394872639 e dal 3403570444: alcune verifiche in merito

Chi è che mi chiama dal 3394872639 e dal 3403570444? Questa la domanda che gira tanto sui social, in riferimento sia ad alcune segnalazioni che ci sono arrivate, sia a chiamate pervenute sulle nostre utenze. Per queste ragioni abbiamo deciso di condurre alcune verifiche in merito, ma vogliamo premettere che non vi stiamo parlando di truffe accertate. Certo, ognuno potrà maturare l’opionione che ritiene più consona sotto questo punto di vista, pur esaminando quello che abbbiamo da dirvi oggi.

Chi è che mi chiama dal 3394872639 e dal 3403570444: tutti i riscontri di oggi

In pratica, se vi state chiedendo “chi è che mi chiama dal 3394872639 e dal 3403570444”, dopo specifiche verifiche in merito, abbiamo deciso di impostare una guida utile. In pratica, vi dicamo solo cosa propongono, ma anche come sia finita la nostra ricerca per gli scettici. Non sembrano esserci i presupposti per parlare di “wangiri“, in riferimento all’approfondimento che abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni giorni fa, ma in linea di massima sentiamo di condividere coi nostri lettori gli stessi suggerimenti di sempre.

Qualora doveste ricevere chiamate da numeri come 3394872639 e 3403570444, è probabile che venga staccata subito dopo la vostra risposta. In alternativa, dall’altra parte potrebbero offrirvi dei servizi legati ad una famosissima compagnia telefonica. Prudentemente, ho deciso di non sottoscrivere nulla parlando con l’operatore, ma avrei fatto lo stesso con qualsiasi altro operatore, ricevendo chiamate anche da numeri differenti.

Una volta contattato l’area marketing della suddetta azienda, nel tentativo di avere conferme ufficiali sulla promozione che ci era stata proposta, mi è stato detto che il piano illustrato in precedenza con le chiamate dai suddetti numeri non siano disponibili.

Morale della favola, chi è che mi chiama dal 3394872639 e dal 3403570444? Non vogliamo emettere sentenze, magari dietro ci sono persone onestissime. Tuttavia, il consiglio è di sottoscrivere promozioni solo attraverso centri autorizzati. Possibilmente, comprendendo la durata dell’offerta sottoscritta con le condizioni proposte.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.