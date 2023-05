Che malattia ha Daniele Bossari: male incurabile oggetto di titoli sbagliati

Che malattia ha Daniele Bossari? Filippa Lagerback ha rilasciato una recente intervista sul Corriere della Sera in cui ha parlato del momento alquanto complicato che ha colpito la sua famiglia, il tumore alla lingua di Daniele Bossari che ha sconvolto le loro vite. La presentatrice svedese ha chiarito come ora Daniele stia bene, anche se per un paziente oncologico parlare di guarigione definitiva non è così semplice, bisogna lasciar trascorrere qualche anno.

Queste parole però sono in netto contrasto con quanto emerso nelle ultime ore sul web, con diversi siti che hanno lasciato intendere come le condizioni di Daniele Bossari fossero peggiorate.

Capiamo che malattia ha Daniele Bossari: soliti titoli acchiappaclick

Già in passato, non a caso, ci siamo soffermati sulla questione, provando a rispondere alla domanda “che malattia ha Daniele Bossari”. Attualmente il presentatore ed ex vj sta bene e Filippa Lagerback ci ha tenuto a ringraziare la scienza, perché in questi casi non si può far altro che affidarsi ai medici, anche perché la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Purtroppo il cancro viene visto ancora come un tabù, come raccontato dalla Lagerback, ma non dovrebbe essere così.

In casi di questo genere bisogna avere accanto le persone che si amano, ma che lo facciano in modo positivo. Lei non ha mai pensato alla possibilità di perdere il suo compagno di vita, certo il cancro può spaventare, ma è attraverso anche un pensiero positivo che si possono superare le fasi più complicate della malattia. Insieme hanno combattuto questo tumore alla lingua, la scienza ha fatto il resto ed ora Daniele Bossari può continuare a vivere con serenità.

Per la presentatrice è quindi stato un momento molto difficile della sua vita, ma insieme alle persone care e all’amore che da sempre la tiene unita a suo marito, il cammino è risultato meno tortuoso. Quello che conta è che ora Daniele Bossari stia bene e si ha modo di pensare con ottimismo al futuro. Almeno ora sappiamo che malattia ha Daniele Bossari.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.