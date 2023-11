Che fine ha fatto Gigi Sammarchi: imprecisioni su ritiro e rapporti con Andrea Roncato

Girano molte imprecisioni a proposito di Gigi Sammarchi, attore icona soprattutto degli anni ’80 qui in Italia, insieme al partner storico Andrea Roncato. Il duetto con Gigi e Andrea ha segnato un’epoca, ma come succede spesso e volentieri coi personaggi famosi (vedere per credere quanto riportato nelle ultime ore con Elisabetta Canalis), le fake news e le notizie mal costruite sono all’ordine del giorno. Vediamo come stanno effettivamente le cose per chi è da sempre legato all’attore.

Riscontri su che fine abbia fatto Gigi Sammarchi: alcuni dettagli su ritiro e rapporti con Andrea Roncato

Di recente, in tanti si sono chiesti che fine ha fatto Gigi Sammarchi. In effetti, ci sono non poche imprecisioni su ritiro e rapporti con Andrea Roncato. Senza troppi giri di parole, possiamo dire che Gigi Sammarchi è un attore versatile, capace di interpretare ruoli comici e drammatici. È un artista molto popolare in Italia, apprezzato per il suo talento comico e la sua simpatia. Il problema nasce con alcune leggende metropolitane sul suo conto.

Qualcuno afferma che l’attore si sia ritirato dalle scene all’inizio degli anni ’90 per problemi con lo stesso Andrea Roncato o per una fantomatica di malattia. Tutte voci che non sono mai state confermate, al punto che in una recente intervista concessa a Repubblica, proprio Gigi Sammarchi ha ribadito che il suo passo indietro sia stato fisiologico. Allo stato attuale, non sono stati segnalati motivi di preoccupazione sul suo stato di salute.

Insomma, non ha alcun senso parlare di una presunta malattia di Gigi Sammarchi, mentre il rapporto con Andrea Ronacato resta ottimo. Sammarchi, tramite la suddetta intervista, ha voluto soltanto precisare che il ritiro sia stato dovuto a scelte di terzi, ben consapevole di aver fatto il suo tempo dopo gli anni di maggiore popolarità. Dunque, diamoci un taglio coi rumors infondati.

