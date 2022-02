Che fine ha fatto Beppe Vessicchio e chi dirige a Sanremo 2022: il motivo dell’assenza

Che fine ha fatto Beppe Vessicchio? Questa la domanda che si pongono diversi telespettatori incollati alla tv in occasione del Festival di Sanremo 2022. L’assenza del famosissimo musicista, oltre ad indurre le persone a chiedersi “chi dirige” in occasione della tanto attesa rassegna canora, crea a conti fatti un vero e proprio giallo. Considerando il fatto che in passato ci siano state svariate fake news sul suo conto, come vi abbiamo puntualmente riportato a suo tempo, è opportuno affrontare meglio l’argomento del giorno.

Che fine ha fatto Beppe Vessicchio: chiarimenti sull’assenza e chi dirige al Festival di Sanremo 2022

Andiamo con ordine. Se vi state chiedendo chi dirige al Festival di Sanremo 2022, tutte le informazioni del momento ci portano a Le Vibrazioni. Durante la loro esibizione, non a caso, l’assenza al Teatro Ariston ha sollevato non pochi dubbi sulle condizioni di salute del musicista. Ecco perché la domanda “che fine ha fatto Beppe Vessicchio” mai come oggi sia più che lecita. Doveroso dunque tornare sul tema, se non altro per coloro che magari sono preoccupati.

Da quello che ci risulta, Beppe Vessicchio è risultato positivo al Covid la scorsa settimana, ma un tampone per fortuna domenica ha confermato la negativizzazione, proprio alla vigilia del Festival di Sanremo. E allora, per quale motivo non ha diretto Le Vibrazioni? Secondo Fanpage, il musicista ancora non si è ripreso del tutto. Resta in dubbio la sua presenza nei prossimi giorni, ma è incoraggiante il tampone negativo e la voglia di tornare a fare il proprio lavoro nel più breve tempo possibile.

Ora, quantomeno, sappiamo “che fine ha fatto Beppe Vessicchio”, dopo la normale preoccupazione di tanti telespettatori martedì in prima serata. Sappiamo anche chi dirige, ragion per cui avremo un motivo in più per seguire Le Vibrazioni in occasione delle loro prossime esibizioni durante il Festival di Sanremo 2022.

