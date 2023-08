Insulti sull’argine del fiume per Bonaccini: una amara sorpresa ha atteso il Governatore dell’Emilia Romagna subito dopo la sua visita a Cervia, evidentemente non bene accolta.

“Bonaccini Rozlame*da”, ovvero, in vernacolo locale “Bonaccini scarafaggio stercorario”, dal poco gradito animaletto che come un novello Sisifo rotola una pesante palla non di pietra ma di escrementi in giro per il mondo per nutrire la sua prole.

Cervia: insulti sull’argine del fiume per Bonaccini

Sconosciuti i motivi del gesto, che si considera probabilmente legato alla gestione dei danni dell’alluvione dello scorso maggio.

Nonostante l’apparizione di fotografie fake che cancellano il nome del Governatore, l’ignoto atto vandalico colpisce proprio lui.

“Esprimo una ferma condanna per la scritta comparsa sull’argine del fiume Savio offensiva verso il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. È un metodo di accanimento politico che istiga all’odio, fuori da ogni logica di confronto civile e democratico. Mi dispiace molto che avvenga nel territorio di Cervia dove il Presidente Bonaccini si è prodigato in prima persona, fin dal primo momento, per gestire l’emergenza, per chiedere i necessari contributi per tutti e facendoci arrivare i primi e per ora unici aiuti finanziari. Nel manifestare piena solidarietà e riconoscenza e stima al Presidente Bonaccini, ci auguriamo che le indagini possano risalire prontamente ai responsabili”.

Commenta il singolo di Cervia, territorio tra i maggiormente colpiti dell’alluvione ed in attesa di fondi e interventi per sbloccare la questione.

