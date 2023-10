Cercano l’autista Alberto Rizzotto su Facebook ed incolpano il vaccino per la tragedia di Mestre

Adesso stanno cercando Alberto Rizzotto su Facebook per capire se ci sia lo zampino del vaccino Covid dietro la tragedia di Mestre. L’incidente di Mestre, con l’autobus elettrico che è precipitato da un cavalcavia, ha provocato purtroppo la morte di 21 persone e di 15 feriti. Una tragedia sulla quale però circolano le solite illazioni false da parte dei complottisti, non ci si ferma nemmeno davanti a situazioni così dolorose.

Ricerche sull’autista Alberto Rizzotto su Facebook e sciacallaggio in merito al vaccino per la tragedia di Mestre

Dunque, dopo il caso Mister Pella Pazzo da noi trattato ieri, un’altra storia senza fonte. Si sta indagando per capire cosa sia capitato all’autista Alberto Rizzotto, morto sul colpo e artefice di questa manovra fatale. Dai video si può notare come l’autobus elettrico all’improvviso abbia urtato il guardrail ad una velocità minima, era quasi fermo. Si ipotizza come Alberto Rizzotto avesse avuto un malore mentre stava guidando l’autobus, chiaramente solo l’autopsia potrà confermare tale tesi, ma risulta essere la più attendibile per la dinamica dell’incidente.

Ecco che questa notizia del presunto malore di Alberto Rizzotto, ha subito fatto scattare i complottisti sulla questione del vaccino anti-Covid. Sempre lui sembra essere la causa di tutti i malori e le morti che stanno avvenendo in Italia e non solo. Quando ci sono notizie di questo genere, il vaccino viene subito tirato in ballo. Il problema è che in situazioni così difficili per il nostro Paese, con la morte di tantissime persone, si pensa sempre al vaccino anti-Covid come l’artefice di queste tragedie.

Che Alberto Rizzotto, l’autista dell’autobus precipitato da un cavalcavia a Mestre, fosse vaccinato o meno non importa, ma è abbastanza probabile che al momento della guida sia stato colpito da un malore. Non si tratterebbe di un colpo di sonno, anche perché il turno era iniziato da nemmeno due ore. L’autopsia sul corpo dell’autista potrà chiarire meglio il tutto, ma è brutto dover puntualizzare ogni volta la questione dei vaccini.

Bisogna stringersi al dolore di queste povere famiglie che piangono i loro cari, purtroppo è stato un incidente che nessuno poteva prevedere. Diamoci un taglio con le ricerche riguardanti vaccino ed Alberto Rizzotto su Facebook, portando rispetto per le vittime di Mestre.

