Cercano la fidanzata di Jakub Jankto dopo il coming out: chiariamoci su Vanessa Ningerova

Ci sono strane ricerche oggi, soprattutto in Italia, a poche ore di distanza dall’annuncio di Jakub Jankto con tanto di coming out, se pensiamo che in tanti vogliono approfondire la vicenda che coinvolge anche la sua fidanzata. Il giocatore è stato un elemento in forza alla Sampdoria e all’Udinese, innescando in questo modo strane investigazioni anche su Vanesa Ningerova, sua ex fidanzata. La bellissima modella ceca, infatti, per anni ha fatto coppia fissa con il calciatore.

Diamoci un taglio su Jakub Jankto e su Vanesa Ningerova, sua ex fidanzata

Quello che ignorano i curiosoni, i quali mettono in discussione addirittura l’autenticità del coming out di Jankto, è che in realtà i due siano stati sempre molto riservati sulla loro relazione. Non è un caso che da tantissimo tempo non si trovi sui rispettivi canali social un’immagine utile per confermare la prosecuzione della storia. Ovviamente, non è dato sapere quali siano state le motivazioni della rottura e se già a suo tempo sia stato confessato dal diretto interessato l’orientamento sessuale all’ex compagna.

Di sicuro è sbagliato cercare Vanesa Ningerova per dimostrare che Jakub Jankto sia ancora fidanzato. Quasi ci sia da parte di alcuni utenti la volontà latente di evidenziare un falso annuncio del giocatore con trascorsi anche in Italia. Al contrario, la speranza è che il suo atto coraggioso aiuti anche altri giocatori che si trovano in una situazione simile, affinché si trovi la forza per uscire da un guscio reso tale anche dal particolare ambiente in cui vivono. Del resto, si sa, il binomio tra calcio ed omosessualità da sempre rappresenta un tabù.

In attesa di ulteriori sviluppi, consigliamo a tutti di lasciare in pace Jakub Jankto e di sospendere le ricerche sull’ex fidanzata Vanesa Ningerova, considerando il fatto che questi utenti vogliono in realtà dimostrare cose senza senso dopo le novità di oggi.

