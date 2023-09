Causa morte di Steve Harwell degli Smash Mouth: solite teorie in Italia

Analizziamo più da vicino il tema del giorno, su causa morte di Steve Harwell degli Smash Mouth, visto che le solite teorie stanno prendendo piede in Italia. La morte di Steve Harwell degli Smash Mouth e dei Radio Angel ha scosso in queste ore il mondo della musica. Il frontman della band si era in realtà ritirato dalle scene nel 2021 a causa di tantissimi problemi di salute causati dalla vita sregolata vissuta in questi anni, dove l’alcol era stato il protagonista principale.

Cosa sappiamo sul tema della causa morte di Steve Harwell degli Smash Mouth: ancora teorie assurde in Italia

Vicenda che per certi versi ricorda quella di Sinead O’Connor, trattata mesi fa. Tanti problemi cardiaci, ma soprattutto anche il fegato aveva iniziato a non funzionare più a dovere ed era impossibile per Steve Harwell affrontare i ritmi sfrenati della sua band. La morte di Steve Harwell, avvenuta all’età di 56 anni, è stata però anche oggetto di argomento di qualche no-vax, qualcuno insomma ha tirato come sempre in ballo la storia dei vaccini.

Nulla di tutto questo è però riconducibile alla scomparsa del frontman degli Smash Mouth, colpito da anni da diversi problemi di salute e negli ultimi tempi soffriva anche di una encefalopatia acuta di Wernicke. Si tratta di una patologia cerebrale che causa confusione, problemi agli occhi e perdita di equilibrio dovuti a una carenza di tiamina, la cosiddetta “vitamina del morale” umano.

Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo i suoi costanti ricoveri in ospedale a causa miocardite e insufficienza cardiaca. I vaccini e le varie teorie complottiste dei no-vax non hanno nulla a che vedere con la morte di Steve Harwell, che sicuramente ci ha lasciati in un’età ancora piuttosto giovane. Purtroppo ha condotto una vita piena di eccessi che lo hanno portato ad avere troppi problemi di salute.

La decisione di ritirarsi dalle scene nel 2021 è stata dolorosa per Harwell, ma consapevole di come ormai la sua vita fosse appesa ad un filo. Nella giornata di ieri le sue condizioni sono peggiorate fino ad arrivare alla morte. Non c’è stato nulla da fare per Steve Harwell. Dunque, andiamoci piano con le sentenze su causa morte di Steve Harwell oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.