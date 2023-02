Usavano tossicodipendenti per fornire Greenpass ai novax: questa la surreale ma vera notizia che viene da Catania, secondo le indagini della Procura. Parliamo degli esiti di una indagine della DDA della locale Procura.

Indagine relativa ad una operazione che portava ad un altro livello la compravendita di Green Pass falsi che abbiamo visto durante la pandemia.

E che vede una vera e propria organizzazione criminale fornire un “servizio in vendita” ai novax richiedenti: un documento falso.

Catania: usavano tossicodipendenti per fornire Greenpass ai novax

Ci sono molti modi, e tutti che portano alla fine all’essere scoperti, per ottenere un Green Pass falso. La scelta emersa dagli indagati, di cui alcuni già sottoposti a misura cautelare, nell’ambito dell’operazione 9×21 era l’uso di manovalanza tra i tossicodipendenti.

Agendo in modo predatorio su soggetti già deboli, l’organizzazione forniva agli stessi documenti falsi da usare per presentarsi negli hub vaccinali e farsi ripetutamente (un soggetto avrebbe ricevuto tre dosi in un mese) vaccinare allo scopo di ottenere la registrazione a nome di novax richiedenti.

Secondo il solito paradosso per cui per mesi abbiamo avuto soggetti pronti a rifiutare il Green Pass millantando inesistenti problemi di Privacy, ma pronti a dare i loro documenti o il necessario a personalità senza scrupoli per ottenere documenti illeciti.

Ma non solo Green Pass falsi: gli indagati risultano accusati per un fiorente traffico di armi illegali, ottenute modificando scacciacani e armi “inerti” in modo da renderle perfettamente funzionanti e rivenderle a soggetti dediti al crimine, nonché della commissione in proprio di rapine a mano armata.

