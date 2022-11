Cassazione: Le Criptovalute sono strumenti finanziari a tutti gli effetti

Le Criptovalute sono strumenti finanziari a tutti gli effetti: questa la notizia del giorno per gli affezionati del mondo del Crypto, rilanciata da Alessandro Norcia, presidente dell’associazione il gatto e la volpe.

Fidarsi è bene, ma ricorrere alle fonti è ancora meglio, quindi ci siamo imbarcati nella lettura della sentenza di Cassazione Penale, sezione II n. 44378 del 22 novembre 2022 (Presidente Diotallevi, Relatore Coscioni), confermando quanto rimarcato da Norcia e dal commento di Diritto Bancario.it.

Nel caso di specie scopriamo che gli acquirenti del Crypto hanno

investito capitali

al fine di ottenere un rendimento, costituito dalla corresponsione di altre monete virtuali che avrebbero permesso la partecipazione alla piattaforma, dal valore variabile a seconda del momento dell’acquisto e che avrebbe acquistato maggior valore se il progetto relativo alla piattaforma avesse avuto successo;

assunto di per sé un rischio correlato all’investimento del capitale.

Tutti tratti distintivi dell’investimento finanziario, come normato dal TUF, che descrive l’investimento finanziario come una attività nella quale si investe capitale per ottenere rendimento, assumendo un rischio direttamente connesso a tale investimento.

Cosa che comporta per chi eroga simili servizi un obbligo di compiuta informazione allo scopo di rendere tale decisione ragionata e meditata (pensate ai casi Cirio, Parmalat e Bond Argentini in cui proprio la mancanza di un procedimento ragionato e meditato da parte dei consumatori è stato considerato buona parte del problema).

Prima che i “giuristi da tastiera” vengano a sentenziare che “Non siamo in America, ci vuole la legge scritta su carta e non la sentenza” ricordiamo la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, che ci ricorda il ruolo della Suprema Corte nel pervenire all’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

Tradotto dal legalese, tra il parere della Cassazione e quello di Goccediluna79, ragazza sognatrice e pochitto (sic!) pazzerella che dopo aver lasciato il liceo alla terza bocciatura è diventata miliardaria con le Cryptovalute (citazione necessaria), probabilmente dovreste affidarvi al primo.

