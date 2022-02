Carro armato russo schiaccia auto in Ucraina: come sta il conducente e cosa sono i tank Z

Un armato russo schiaccia auto in Ucraina, al punto che ora tutti si chiedono come stia il conducente, mentre altrove aleggia la domanda “cosa sono i tank Z“. Andiamo con ordine, perché in verità un primo aggiornamento sulle condizioni dell’uomo lo abbiamo condiviso nella tarda serata di venerdì con un altro articolo. Non si sa come e per quale motivo, infatti, la vittima dell’incidente è risultata illesa, fermo restando che ci siano ancora tanti quesiti senza risposta dopo i fatti riportati dal famoso video dell’impatto.

Carro armato russo schiaccia auto in Ucraina: aggiornamenti sul conducente e cosa sono i tank Z

Dunque, carro armato russo schiaccia auto in Ucraina, ma senza conseguenze. Come sta il conducente? Un contributo in merito ci arriva da Il Messaggero, che attraverso il suo approfondimento riporta anche un altro video. Il filmato, infatti, ci mostra alcune persone che estraggono dalle lamiere l’uomo, per fortuna rimasto illeso dopo aver visto la morte in faccia. Ancora poco chiare le dinamiche e le motivazioni dell’incidente.

Termine, quest’ultimo, che potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Effettivamente, la traiettoria del tank è molto strana e sembra non manifestare la volontà di colpire la vettura. Probabilmente, dopo aver percorso la curva a velocità sostenuta per gli standard del mezzo, il soldato alla guida del tank Z ha perso il controllo per poi finire sull’auto del malcapitato. Questa, al momento, l’ipotesi che sta prendendo piede sui media russi, ma anche in Ucraina.

Ribadiamo che, allo stato attuale, non ci siano comunicazioni ufficiali in merito. Dunque, carro armato russo schiaccia auto in Ucraina, ma il conducente è rimasto illeso. Detto questo, cosa sono i tank Z? I tank sono altro che i carri armati russi, mentre la lettera “Z” dovrebbe riferirsi alle mansioni e agli obiettivi che raggruppano i soldati. Secondo altre teoria, invece, la lettera dovrebbe proteggere i mezzi militari dal fuoco amico.

