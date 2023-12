Capiamo traduzione e significato di whistleblowing: cosa cambia nel 2023 sul posto di lavoro

Bisogna approfondire oggi traduzione e significato di whistleblowing, capendo in particolare cosa cambia a fine 2023 sul posto di lavoro. Si sta sentendo parlare tanto, in quest’ultimo periodo, di whistleblowing, una nuova direttiva per le varie aziende presenti all’interno dell’Unione Europea. Chiaramente è opportuno capire il significato di whistleblowing per poter spiegare cosa cambia con questa nuova legge entrata in vigore da domenica 17 dicembre.

Dettagli su traduzione e significato di whistleblowing: fondamentale capire cosa cambia nel 2023 sul posto di lavoro

Dunque, dopo la bufala sul significato di Jingle Bells trattato giorni fa, un altro approfondimento oggi. Approfondendo quindi la questione con whistleblowing si intende l’atto in cui un dipendente, ma anche un azionista, volontario, tirocinante o ex-dipendente, decide di segnalare alle autorità un illecito commesso dall’azienda per la quale lavora o ha lavorato in passato.

Un illecito che però, per essere preso in considerazione, deve riguardare la collettività. Il significato di whistleblowing fa quindi leva sulla possibilità da parte di qualsiasi dipendente di un’azienda di segnalare atti di corruzione o qualsiasi tipo di illecito che danneggia il lavoro di tutti, non solo di un’unica persona. Cosa prevede la nuova direttiva entrata in vigore in Europa dal 17 dicembre? Ogni azienda, con un numero minimo di 50 dipendenti, è obbligata ad avere uno strumento di segnalazione interna di illeciti.

Prima di questa direttiva erano solo aziende con più di 250 dipendenti ad avere tale obbligo, ora invece si riesce a dare voce anche a quei dipendenti di piccole o medie aziende che notano qualcosa di illecito nel mondo in cui lavorano. Un passo decisamente importante per garantire una cultura del lavoro più trasparente e corretta.

Ovviamente, all’interno del significato di whistleblowing, c’è anche quel senso di libertà che un dipendente di un’azienda deve avere nel momento in cui decide di denunciare le ingiustizie che si verificano nell’ambiente di lavoro, rimanendo però anonimo. Questo permetterà a più lavoratori di avere il coraggio di denunciare, senza la paura di essere sospesi o addirittura di essere licenziati.

Un’azienda in cui si svolge un lavoro corretto e sano, ha più possibile di crescere e far crescere i propri lavoratori, come emerge oggi tramite fonti autorevoli. Ora dovrebbe essere più chiare traduzione e significato di whistleblowing, ma anche comprendere cosa cambi nello scorcio finale del 2023 sul posto di lavoro

