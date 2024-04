Capiamo il significato di aura verde, rosa, viola, gialla e rossa in Italia

Occorre analizzare più da vicino il significato di aura verde, rosa, viola, gialla e rossa in Italia. Per arrivare ad identificare il significato della parola Aura, bisogna approfondire la sua etimologia. Deriva infatti dal greco “alos” che significa “corona”. Dal punto di vista psicologico evidenzia quel campo di radiazione invisibile all’occhio umano che circonda ogni essere umano.

Dopo le specifiche sulla peristeria alata delle scorse settimane, occorre un altro approfondimento. L’Aura è formata da diversi colori, come se fosse proprio un arcobaleno ed ognuno di essi presenta un significato specifico. Vogliamo a tal proposito approfondire il significato di alcuni colori che appartengono a quest’Aura e che caratterizzano la personalità di una persona.

Il significato del colore verde, che si tratta di un verde scuro, riguarda in modo particolare lìabbondanza, anche dal punto di vista proprio economico. Caratterizza questa voglia di ambizione, di cura e di insegnamento. Si dice che i medici e gli operatori sanitari siano caratterizzati da quest’Aura verde. Il colore rosa esprime la purezza di intenzione, un senso di compagnia e un grande amore per l’arte e la bellezza. Racchiude un sentimento di grande vitalità.

Chi possiede invece un’Aura viola si ritrova ad essere spirituale, mistico con la voglia di non essere assolutamente convenzionale, dove spicca forte l’intuito. In questo caso si tratta di persone più sognatrici che vivono in un mondo più di fantasia. Per quanto riguarda l’Aura di colore giallo, qui parliamo di una personalità molto allegra, felice e spontanea.

Vige grande ottimismo e solarità, si tratta di persone un po’ infantili che esprimono sempre tanta gioia e sono molto divertenti. Infine c’è chi si ritrova con un’Aura rossa, il cui significato è insito nella vera e propria leadership. Una persona che è avvolta da questa tonalità rossa esprime un grande coraggio, un amore per lo sport e per l’avventura.

Di solito sono soprattutto i bambini maschietti a presentare quest’Aura, che indica proprio la loro costante voglia di essere in movimento e super attivi. Ora sappiamo qualcosa di più sul significato di aura verde, rosa, viola, gialla e rossa in Italia.

