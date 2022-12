Cancellata la pagina Facebook di Casapound: sentenza dopo tre anni

Cancellata la pagina Facebook di Casapound: la sentenza arriva dopo tre anni dal provvedimento di cui avevamo parlato nel 2019. Quello iniziato con la decisione di Meta (allora solo “Facebook”) di rimuovere i profili del movimento politico per violazione delle loro policy.

Ne seguì nell’immediato una querelle giudiziaria nella quale Casapound ottenne dal Tribunale di Roma il reintegro dei propri account social, respingendo il ricorso della società avverso il provvedimento cautelare.

La decisione del merito ributta la palla in campo.

Con la sentenza 17909 del 5 dicembre 2022 il Tribunale decide in primo grado di consentire a Meta la rimozione dei profili.

La sentenza quindi dispiega i suoi effetti giuridici superando quelli della precedente ordinanza con un effetto giuridico del tutto opposto e motivazioni allineate alla decisione dell’allora Facebook, ora Meta

“I discorsi d’odio, poiché in grado di negare il valore stesso della persona così come garantito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione – si legge nella sentenza – non rientrano nell’ambito della tutela della libertà di manifestazione del pensiero che non può spingersi fino a negare i principi fondamentali e inviolabili del nostro ordinamento”.