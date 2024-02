Cambio al vertice della polizia di Firenze: ma i fatti di Pisa non c’entrano

Ci segnalano i nostri contatti una selva di articoli che collegano il cambio al vertice alla polizia di Firenze coi fatti di Pisa. Il collegamento è alquanto prematuro però, come molti pezzi che soffrono del problema del “troppo presto”.

E il Secolo di Italia interviene sulla questione: il cambio era già previsto e non derivato dagli eventi recenti.

Cambio al vertice alla polizia di Firenze: ma i fatti di Pisa non c’entrano

Infatti riporta la testata:

“L’avvicendamento, però, non sarebbe collegato alle manifestazioni di piazza di venerdì scorso finite alla ribalta delle cronache per le cariche degli agenti al corteo pro Palestina non autorizzato. Il cambio era già programmato da prima degli scontri, assicurano fonti della sicurezza interne al Viminale. La dirigente del reparto in servizio a Firenze dal 2021, dopo il comando della polizia stradale di Sulmona, dovrà lasciare il suo posto.”

Un giallo risolto. Per appurare il resto delle responsabilità degli eventi, in cui un corteo pro-Palestina non preavvisato si era risolto in manganellate su tredici studenti, bisognerà ora attendere l’esito di indagini e informative.

La dirigente infatti non risulta al momento aver avuto un ruolo operativo, solo inviato squadre di supporto. Al vaglio ci saranno i dati delle bodycam, le telecamere indossate dagli agenti stessi e i vari riscontri.

