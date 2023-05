Cambia tutto con la condivisione dell’abbonamento Netflix: costo e soluzioni in Italia

Stiamo per andare incontro ad una vera e propria rivoluzione con la condivisione dell’abbonamento Netflix, visto che il costo a breve verrà aggiornato anche in Italia e le soluzioni convenienti che hanno caratterizzato gli ultimi anni verranno messe da parte. In pratica, si potrà utilizzare il proprio abbonamento su una sola rete, a meno che un secondo utenti non si faccia carico di uno sovrapprezzo pari a 5 euro mensili rispetto al piano sottoscritto dal titolare dell’account.

Stop quasi definitivo alla condivisione dell’abbonamento Netflix: costo e soluzioni a breve disponibili in Italia

Dunque, se in passato ci siamo soffermati sull’uscita di nuove stagioni per determinate serie, oggi è fondamentale capire in soldoni come cambieranno le cose sul fronte della condivisione dell’abbonamento Netflix, provando ad analizzare costo e soluzioni in Italia. In pratica, chi decide di cambiare abbonamento ha quattro scelte: Base con pubblicità 5.49 euro, Base a 8 euro, Standard (2 pax) a 13 euro e Premium (4 pax) a 18 euro. Più i sovrapprezzi di 5 euro per persona che non vive insieme sotto la medesima rete domestica.

Lasciando stare il base con pubblicità, se ognuno dei quattro che condivideva decide di creareun account base proprio spende 8 euro al mese, ma dovrà accontentarsi del 720p, con ovvie conseguenze in termini di qualità video, un solo dispositivo e niente download. Non ideale per molti, fatta eccezione per chi ha tv ancora non 4K o piccole.

Si può pensare invece di sottoscrivere abbonamenti standard per 2 persone ciascuno. Qui almeno si ha un accettabile Full HD, i download. Tuttavia, il prezzo non cambia: si passa a 13 euro + 5 euro di utente fuori casa. Tradotto, il costo diventerebbe pari a 18 euro diviso 2, ovvero 9 euro a testa.

Infine, per l’abbonamento premium si possono aggiungere due utenti aggiuntivi, quindi massimo tre totali. Il prezzo diventa 18 + 5 +5, vale a dire 28 euro diviso 3 che fa 9.2 euro. Rimane leggermente di più ma almeno si potrà sfruttare il 4k, anche se una persona della precedente condivisione rimaarrà fuori. Che ne pensate della condivisione dell’abbonamento Netflix e del relativo costo in Italia.

