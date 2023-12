Ci segnalano i nostri contatti un video postato da un rappresentante politico inglese che mostra un presunto immigrato islamico intento ad urinare sul maiale al supermercato.

La didascalia infatti conferma che lo scopo del migrante era impedire il consumo di carne di maiale, vietato dalle leggi coraniche distruggendo la merce.

In realtà si tratta di una burla virale reimpacchettata con una didascalia sviante.

Burla virale diventa “video di musulmano che urina sul maiale”

La beffa, autoconfessa peraltro, arriva dall’account YouTube e TikTok “buurtwachtt”, nickname traducibile con “Ronda civica”.

A dispetto del nickname altisonante e legato ad immagini di senso civico e austerità, l’utente, che ha confermato la beffa con un video titolato “Io ho ingannato il mondo”, ospita una serie di video in cui inscena urinate nei posti meno appropriati appartandosi in pose suggestive e aggiungendo effetti sonori in fase di pubblicazione del video, talora spruzzando acqua da una bottiglietta per rendere lo scherzo più plausibile.

Nel video di “confessione” l’autore bacchetta ridendo tutte le spunte blu e i rappresentanti del mondo dell’informazione e della politica che ci sono cascati, confermando di aver registrato personalmente gli effetti sonori aggiunti nel gabinetto di casa sua per poi dedicarsi all’ultimo esemplare di video di false urinate in posti bizzarri.

Il clima geopolitico in cui versiamo ha fatto il resto.

Conclusione

Il presunto “video di musulmano che urina sul maiale” al supermercato è parte di una serie di burle virali.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.