Bufera su Mario Adinolfi: è divorziato, ma vuole vietare le separazioni dopo il caso Totti

Polemiche su Mario Adinolfi divorziato. Le dichiarazioni di Francesco Totti sul suo ormai matrimonio fallito con Ilary Blasi stanno creando un dibattito social non indifferente. La sua intervista al Corriere della Sera ha inevitabilmente creato opinioni differenti, con vari nomi più o meno conosciuti che hanno voluto dire la propria a riguardo.

Mario Adinolfi è divorziato, ma si scaglia contro Totti e le sue recenti uscite

Altra parentesi dedicata a lui, dunque, dopo averne dette quattro a Giorgia Meloni di recente. Tra questi c’è anche Mario Adinolfi, fondatore del partito Il popolo della famiglia, che su Twitter ha evidenziato come il matrimonio debba essere per la vita e bisogna tutelarlo in tutti i modi, vietando addirittura il divorzio. Adinolfi ci ha tenuto a precisare come Totti abbia sbagliato a fare quelle dichiarazioni, additando Ilary Blasi come traditrice e minando in questo modo la stabilità dei propri figli che invece dovrebbe essere sempre tutelata.

Per Mario Adinolfi il divorzio è l’inferno, apre a scenari di schifo e secondo lui deve realmente essere vietato, in questo modo chi si sposa ci pensa bene su più volte. Insomma per Adinolfi bisognerebbe seguire l’esempio dei genitori più anziani che, nonostante i problemi, l’amore che poteva svanire, restavano insieme per il bene dei figli. Le parole di Adinolfi ovviamente hanno creato immediatamente un dibattito piuttosto infuocato su Twitter, con diversi utenti contrari a tali parole ed uno in particolare gli ha fatto notare come lui in giovane età si sia sposato ed abbia divorziato poi dopo dieci anni di matrimonio.

Insomma l’utente fa leva sul detto “da che pulpito viene la predica”. Adinolfi però non è rimasto in silenzio, anzi ha chiarito come “il più denigratore della droga è l’ex tossico“. Questo concetto non è però evidentemente capito da molti suoi followers che continuano a criticarlo sul suo divorzio passato. Per lui il matrimonio è sacro e va tutelato, l’errore fatto in passato gli è servito in questi anni per capire ancor di più quanto sia importante tale sacro vincolo. Dunque, ancora discussioni su Mario Adinolfi divorziato.

