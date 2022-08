Applaudito Mario Adinolfi che non ci sta e sbotta verso Giorgia Meloni: “La deviata è lei”

Sta ottenendo approvazioni da tantissimi utenti Mario Adinolfi, in relazione alla sua risposta a Giorgia Meloni e ad alcuni paradigmi della programma portato avanti da Fratelli d’Italia. Tutto ruota attorno al discorso delle devianze ed al fatto che tra i cosiddetti “deviati” rientrerebbero anche coloro che ad esempio consumano alcol o che risultano obesi. Sentendosi chiamato in causa su quest’ultima tematica, lo stesso Adinolfi ha deciso di replicare pubblicamente sfruttando i suoi canali social.

La replica di Mario Adinolfi che sbotta verso Giorgia Meloni: “La deviata è lei”

Una settimana complicata per Giorgia Meloni, che lunedì ha pubblicato il video censurato di uno stupro a Piacenza, prima che Twitter decidesse di rimuovere il contenuto. Come abbiamo avuto modo di evidenziare in queste ore con un altro articolo. Ora la replica per certi versi sorprendente di Mario Adinolfi, che forse per la prima volta ha attaccato pubblicamente la numero uno di Fratelli d’Italia.

La sua uscita è disponibile per tutti su Twitter. Per farvela breve, Mario Adinolfi ritiene da “obeso” che la deviata sia proprio Giorgia Meloni dopo la pubblicazione del tanto discusso post sulle devianze da combattere. In caso di vittoria di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni. Singolare il fatto che, dopo mesi e mesi di critiche ricevute ad ogni post pubblicato sui social, ora ci sia una pioggia di applausi virtuali per Adinolfi, alla luce della netta presa di posizione nei confronti della nuova possibile Premier.

Staremo a vedere, a questo punto, se arriverà o meno la risposta di Giorgia Meloni al duro attacco di Mario Adinolfi. Al netto del discorso sulle alleanze create o non create in questa fase di campagna elettorale, in vista delle elezioni di settembre, è chiaro che discussioni a distanza come queste non possano far bene a chi in questo momento ha solo da perdere in termini di sondaggi elettorali.

