Bolt getta ombre su Marcell Jacobs e doping tecnologico per le scarpe: prima replica secca

Non si arrestano le notizie e le illazioni su Marcell Jacobs, in relazione alle voci sul presunto doping tecnologico dovuto all’utilizzo di particolari scarpe. Una vicenda che va analizzata anche oggi 5 agosto, considerando il fatto che sono arrivate dichiarazioni per certi versi sorprendenti da parte di Bolt. Il campione di atletica, infatti, getta ulteriori ombre sul prodotto Nike scelto dall’azzurro, andando a screditare in qualche modo quanto ottenuto in posta dal ragazzo domenica scorsa. Va detto che Bolt abbia criticato il regolamento modificato, più che la scelta di Jacobs. Ma la discussione resta aperta.

Chiarimenti dopo le parole di Bolt su Marcell Jacobs: tra doping tecnologico e scarpe

Sostanzialmente, le scarpe indossate da Marcell Jacobs rischiano di creare non posa disinformazione tra i non appassionati e quelli che non conoscono come funzioni questo mondo. In realtà, l’approfondimento odierno non fa altro che seguire le linee guida dettate nella giornata di ieri, a proposito delle obiezioni sollevate in questi giorni dagli americani e dagli inglesi. Il tutto, condito dalle pesanti uscite dello stesso Bolt contro la federazione.

Il punto è che quest’ultimo abbia parlato di scelta ridicola, forse senza conoscere un paio di dettagli già portati alla vostra attenzione. In primis, lo scorso maggio la federazione internazionale aveva approvato il modello Nike indossato dallo stesso Marcell Jacobs domenica scorsa a Tokyo, in riferimento alla finale dei 100 metri alle Olimpiadi. Basterebbe già questo dettaglio per non capire le obiezioni sollevate da Bolt nelle ultime ore sull’atleta azzurro.

Come se non bastasse, oltre a Marcell Jacobs, va detto che altri due atleti durante la finale dei 100 metri di quattro giorni fa hanno indossato lo stessissimo modello dell’azzurro. Un motivo in più per mettere da parte una volta per tutte le voci ingiustificate relative al presunto doping amministrativo sulle scarpe della medaglia d’oro. Staremo a vedere se basterà per archiviare una volta per tutte questa storia davvero singolare, considerando la recente successione di eventi inaspettata per tutta Italia.

Nel frattempo, Marcell Jacobs per la prima volta risponde a tutti coloro che parlano di doping e delle sue scarpe, ribadendo di essere “arrivato sin qua facendo tanti sacrifici, con tanto lavoro, tante sconfitte e tante delusioni”. Il tutto, ovviamente, ponendo l’enfasi sul fatto di non essere minimamente toccato da queste voci.

