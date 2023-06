Ci segnalano i nostri contatti la richiesta di improbabile boicottaggio del film “Corpus Christi” del regista chiamato vice Jean Willys. Richiesta a volte lanciata come catena di S. Antonio, a volte firmata da senatori che ovviamente non sono più in carica da anni rispetto alla condivisione dell’articolo.

Perché si tratta di una fake news ed anche arcaica. Il film “Corpus Christi” con gli apostoli omosessuali “presto al cinema” non esiste.

Boicotta “Corpus Christi” del regista chiamato vice Jean Willys (anche se non esiste)

La storia di questa fake news comincia negli anni ’80, quando comincia la saga di improbabili petizioni scritte ai giornali per impedire l’oltraggio del presunto film.

Probabilmente basato su un film “perduto” del 1974, un porno, così oscuro da essere irreperibile e con dubbi sulla sua stessa esistenza, e che quindi non può assolutamente essere il film in esame.

La bufala è rimasta quiescente fino al 1998, quando in America una piece teatrale dal titolo Corpus Christi di Terrance McNally ha effettivamente reimmaginato Gesù e gli apostoli come una comunità gay in un Texas ucronico discriminati e condannati.

Ovviamente ci fu scandalo, il Manhattan Theater Club fu minacciato di incendio da parte di fondamentalisti ma dopo un breve periodo l’opera teatrale tornò a teatro.

Non esiste alcun film basato sull’opera teatrale, mai.

La bufala è arrivata negli ultimi anni in Spagna e Brasile dove il presunto film è stato denunciato in un messaggio virale attribuito al conduttore Carlos Mossa detto “El Ratinho” e da esso completamente smentito.

Nel nuovo testo compare “vice Jean Willys vincitore del Grande Fratello” come regista e l’opera teatrale diventa un film che presto arriverà in tutti i cinema di Europa, se non sarà fermato con condivisioni virali.

Appare anche il riferimento alla Legge Rounanet, in alcune condivisioni scritta come “Legge Renault”, norma che disciplina il finanziamento pubblico al mondo dell’arte in Brasile. Ovviamente non in Italia, ovviamente non in Europa.

Condivisioni che abbiamo visto non servono assolutamente a niente, menché meno se lo scopo è impedire che arrivi nei cinema un film che non esiste.

Ad intorbidare le acque arriva il fatto che tra i citati personaggi politici a cui viene attribuita la bufala in vece di “El Ratinho”, appaiono senatori il cui mandato è terminato nel 2008, rendendo improbabile che l’appello sia ambientato ai giorni nostri.

Esiste un film cinematografico chiamato “Corpus Christi”, del 2019, ma esso tratta la storia quasi biografica di un giovane pregiudicato che avrebbe voluto diventare prete ma non è mai arrivato al seminario a causa della sua fedina penale e che si ritrova, per caso, a fingere di essere il parroco di una piccola comunità mettendo al servizio della gente la sua sensibilità di peccatore redento.

Conclusione

Non esiste alcun film “Corpus Christi” basato su Gesù e gli apostoli gay. È una fake news che gira ormai da decenni, basata su una semisconosciuta opera teatrale.

