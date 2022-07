Beve una bottiglia di Jagermeister in due minuti per 11 euro e non sopravvive: cosa sappiamo

Sta facendo il giro del mondo la notizia secondo cui un giovane avrebbe bevuto una bottiglia di Jagermeister in due minuti, nel tentativo di portarsi a casa 11 euro per scommessa. Un finale apparentemente tragico, secondo le informazioni raccolte in queste ore, visto che il protagonista di questa vicenda pare non sia sopravvissuto. Cosa sappiamo al momento sulla storia? Vi diciamo subito che non ce la sentiamo di emettere sentenze, essendo troppo scarne e non verificate le informazioni raccolte fino al momento della pubblicazione del nostro articolo.

Riscontri sull’uomo che beve una bottiglia di Jagermeister in due minuti per 11 euro e muore

Se in passato con Juncker abbiamo avuto certezze, secondo i nostri report, qui la situazione appare differente. Quali sono i riscontri raccolti finora in merito all’uomo che beve una bottiglia di Jagermeister in due minuti per 11 euro, salvo poi non sopravvivere? Tra una ricerca incrociata e l’altra, è emerso che ci sarebbe effettivamente una fonte primaria che possiamo analizzare più da vicino oggi.

Secondo la testata in questione, la vittima, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, non è ancora stata identificata. A detta del portavoce della polizia Brig Motlafela Mojapelo, l’incidente dovuto apparentemente all’abuso di alcol è avvenuto in uno dei punti vendita di liquori locali nel villaggio di Mashamba. Lo stesso Mojapelo ha detto che i clienti avrebbero partecipato ad un concorso improvvisato, durante il quale la persona che sarebbe riuscita a consumare un’intera bottiglia di Jagermeister entro un arco di tempo specifico (si parla, come accennato, di due minuti), avrebbe vinto l’equivalente di 11 euro in contanti.

“Uno di loro è subito crollato ed è stato portato alla clinica locale, dove è stato dichiarato morto”, ha detto Mojapelo. Vi faremo sapere appena si avranno ulteriori dettagli su una vicenda che ha dell’incredibile, con l’uomo che beve una bottiglia di Jagermeister in due minuti.

