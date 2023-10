Ben 40 bambini decapitati in Israele da Hamas: fact checking in corso

Che si tratti di uno, cinque, dieci o quaranta non cambia nulla se la notizia fosse confermata, ma seppur con la bile a mille occorre capire se quello che alcuni titoli hanno riportato siano esagerazioni (e scusate se usiamo questa parola), oppure fatti verificati. Ci farebbe ancora più schifo vedere sfruttate questi avvenimenti per mero sciacallaggio mediatico.

Alcuni organi di stampa, italiani ed internazionali, da circa 24 ore stanno diffondendo la terribile ed agghiacciante notizia secondo cui sarebbero stati ritrovati ben 40 bambini decapitati in Israele da Hamas. Abbiamo utilizzato il condizionale e questa scelta non deve apparire casuale ai vostri occhi, perché un annuncio così raggelante non può essere certo diffuso a cuor leggero e, nel nostro caso, con “tag” netti. Di quelli che non ammettono repliche a chi ci chiede se una notizia sia vera o meno.

Si parla di 40 bambini decapitati in Israele da Hamas: andiamoci piano con le certezze

Per farvela breve, quando si parla di ben 40 bambini decapitati in Israele da Hamas, occorre andarci piano con le certezze. Già, perché tutte le notizie che arrivano da Gaza e dintorini in questi giorni vanno prese con le pinze. A prescindere dal fatto che possano danneggiare l’immagine di una controparte o dell’altra. Ed indipendentemente dall’opinione che ognuno di noi possa avere del conflitto in corso. Inutile dire che, se confermato, sarebbe forse l’episodio più grave dal secondo dopoguerra, in merito alle conseguenze di una guerra per i civili.

E così, dopo avervi parlato di tutte le precisazioni del caso a proposito dell’evoluzione della mappa di Israele e Palestina, come osservato con il nostro ultimo articolo, occorre affrontare una questione delicatissima. Abbiamo esaminato diverse fonti prima di darvi qualcosa da analizzare ed il verdetto, lo diciamo subito, è al momento indefinito. In parole povere, “analisi in corso” per chi ci chiede lumi sui 40 bambini decapitati in Israele da Hamas.

La foto ANSA ad inizio articolo rimanda proprio al villaggio dove sarebbe avvenuto il massacro, ma sulla storia dei 40 bambini decapitati in Israele abbiamo al momento fonti discordanti. Se da un lato importanti testate internazionali ne parlando, dall’altro l’agenzia di stampa turca Anadolu (di cui stiamo verificando l’attendibilità) ha contattato via telefono un portavoce dell’Esercito israeliano, il quale come riportato oggi afferma di non avere riscontri in merito (Ma anche questo va verificato).

Lo so sembra un articolo inutile: “A cosa serve se dovete ancora verificare tutto?”.

Lo scopo per quanto misero è far sapere che la notizia va ancora verificata in entrambi i sensi. Prima di farvi prendere dalla rabbia e da commenti di odio aspettate che ci siano ulteriori sviluppi.

Spero che la notizia sia falsa e che non ci sia stata questa strage di bambini.

