Barbara Balanzoni radiata dall’Albo dei Medici: la notizia arriva dal suo stesso account. Come era comprensibile, la sua reazione non è certo positiva.

Il provvedimento di radiazione arriva alla fine di un lungo procedimento spesso arrivato su social e giornali.

Sono vicende in cui è bene comunque che i social non vi rientrino. La radiazione è pur sempre qualcosa che attiene il rapporto tra un Ordine Professionale ed un iscritto, un momento decisamente tecnico e personale.

In questo caso va detto il seguito mediatico della vicenda ha fatto il resto, traslando gli esiti dal personale al virtuale, per poi finire al pubblico.

Barbara Balanzoni radiata dall’Albo dei Medici: le reazioni

La stessa interessata ha pubblicato in una serie di tweet riproduzioni fotografiche del provvedimento.

Provvedimento arrivato alla stampa nazionale: il ritratto fornito da ANSA si palesa impietoso.

L’Ordine dichiara di poggiare il suo provvedimento proprio su quei social dai quali viene l’annuncio.

Account social dove l’Ordine dichiara che l’interessata ha assunto “con toni violenti e aggressivi”, una posizione di totale rigetto di tutta la gestione della pandemia, “conducendo una campagna di aggressione verbale contro colleghi, ospedali, il ministero e lo stesso Ordine”.

Nonché, coi simili toni contestati “una posizione di completo e totale rigetto di tutta la gestione pandemica, dalla campagna vaccinale all’utilizzo del green pass”, “insultando senza ritegno, usando frasi e parole volgari e scurrili”.

Un forte peso ha avuto quindi non solo l’oggetto, ma anche la forma delle dichiarazioni, almeno nella contestazione di FNOMCeO.

Tema molto importante per gli ordini professionali: ricordiamo che proprio FNOMCeO si è data un rigido codice di comunicazione durante la pandemia.

Questo allo scopo sia di evitare “fughe in avanti social” che mantenere una comunicazione adatta ai tempi difficili in cui viviamo.

Le reazioni, le prospettive

La reazione dell’interessata è stata, prevedibilmente, un “Me ne frego” seguito dalla pubblicazione del provvedimento coi nomi dei medici.

Un genere di comunicazione che ha riacceso la polarizzazione social di cui parliamo, tra i sostenitori della dottoressa Barbara Balanzoni radiata da ieri e coloro a favore del provvedimento.

Ad esempio l’Ordine degli Infermieri, tra i primi caldeggiatori del provvedimento in quanto sovente oggetto delle reprimende social della stessa.

In ogni caso, è ancora ignoto se la stessa farà ricorso, e con quale esito. In caso contrario, o in esito negativo, la radiazione comporta il divieto di esercizio della Professione medica in tutta Italia. Solo dopo cinque anni si potrà richiedere, eventualmente, nuova iscrizione all’Albo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.