Babysitter lancia bimbo di 13 mesi dal balcone e dice di essere in catalessi: significato dello stato

Dice di essere stata in catalessi, con approfondimento sul suo significato. La babysitter di Modena arrestata per aver gettato dalla finestra un bimbo che accudiva di 13 mesi, ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Maggiore di Bologna, ha confessato di aver realizzato tale gesto perché era in catalessi. Inoltriamoci a questo punto nel significato di catalessi per capire cosa comporta allo stato fisico e mentale tale condizione.

Cosa dice la babysitter che lancia bimbo di 13 mesi dal balcone: significato di catalessi

Questa volta, purtroppo, siamo al cospetto di una notizia vera su una babysitter, a differenza di quanto avvenuto in passato. La baby sitter 32enne ha spiegato di ritrovarsi in uno stato di malessere psicologico piuttosto profondo. Non sa assolutamente perché abbia preso il piccolo in braccio e l’abbia buttato dalla finestra. Ha parlato di malore, di una sorte di catalessi.

Per la donna, che si ritrova attualmente nel carcere di Modena, sarà disposta una perizia psichiatrica, anche perché è accusata di aver fatto cadere volontariamente il bimbo dalla finestra. Bisogna a questo punto capire il significato di catalessi, se una condizione di questo tipo possa comportare effettivamente ciò che è accaduto. Starà ovviamente agli inquirenti ed allo psichiatra scoprire quello che ha spinto la donna a fare un gesto così tragico.

Il significato di catalessi riguarda quel fenomeno psicomotorio in cui il soggetto che ne soffre mantiene per un tempo indefinito la stessa posizione, restando immobile e insensibile agli stimoli provenienti dall’esterno, ma senza perdere completamente la coscienza. Ci si imbatte in uno stato di inerzia in cui c’è una forte rigidità dei muscoli del tronco, degli arti e del volto.

Non c’è modo di modificare tale postura, il paziente infatti farà sempre resistenza come riportano svariate fonti. Il significato di catalessi è molto chiaro: il corpo si irrigidisce, seppur non si perda del tutto coscienza. Cosa può portare a questo tipo di fenomeno psicomotorio? Le cause possono derivare da uno shock emotivo acuto, dall’ipnosi, o anche dall’utilizzo di sostanze tossiche come ad esempio la cocaina. Un tipo di sintomo che fa parte anche di patologie come il morbo di Parkinson, l’epilessia o alcuni disturbi del sonno come la narcolessia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.