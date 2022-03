Autore di meme riesuma la petizione per avere Ryan Gosling come Black Panther, risposte all’altezza

Ryan Gosling come Black Panther: in realtà la trollata arriva ben da lontano.

Siamo a due anni fa, nel 2020. Nei sotterranei di Reddit parte la folle petizione per avere Ryan Gosling come Black Panther, con argomenti risibili, tra il serio e il faceto mischiato col faceto. La semplice risata, l’allucinata teoria per cui avere molti film con personaggi di colore consentirà di rivendicarne versioni “bianche”, e tutte le intersezioni dove la trollata si mescola col cinismo e l’inevitabile livore di chi decide di prendere il tutto troppo sul serio facendo di una battuta occasione per rivendicazioni e lotta al “politicamente corretto”.

Siamo a due anni dopo, e complice l’imminente (in tempo cinematografico) uscita di “Black Panther II – Wakanda Forever” e la morte di Chadwick Boseman, storico interprete del principe guerriero T’Challa, il Black Panther del titolo il meme ritorna.

Leaked image of Black Panther 2 pic.twitter.com/OgDxnCBR07 — Pookie (@Pookie_Snowman) March 23, 2022

Questa volta le reazioni però sorprendono. Certo, c’è chi prende ancora la cosa sul serio, in ottica “white power” decisamente dissonante. Ma questa volta c’è chi prende un gioco come un gioco, e risponde in modi sorprendenti.

Chi risponde al gioco creando le sue locandine alternative, tra Malcolm X e Martin Luther King

This man is so talented pic.twitter.com/QQhalhDF0Q — Ferengi Enthusiast (@LeSmugFrog) March 24, 2022

Such range too pic.twitter.com/9M7yv9SJBb — Lydtenant Commander 🌠 (@LtOnEnterprise) March 24, 2022

Ma anche anche chi fa notare che in realtà molto del “whitewashing” (assegnare ad attori bianchi ruoli di attori di colore) del passato era solo negli occhi di chi guarda. Come nel caso dell'”Ultimo Samurai”, dove Tom Cruise non era il Samurai del Titolo, ma in qualche modo l’erede dei suoi valori e testimone delle sue ultime azioni, diventando così la memoria storica dell'”ultimo Samurai” e in parte Samurai egli stesso.

E chi guarda al mondo del fumetto per una risata o una riflessione, invocando Samuel L. Jackson, il cinematografico Nick Fury

E per ricordare come Everett Ross, nel primo film di Black Panther stralunato ma capace alleato interpretato da Marvin Freeman trascinato nelle vicende del film come un proverbiale pesce fuor d’acqua, nel fumetto era già stato chiamato a supplire il ruolo dell’amico T’Challa

Well we technically have the White Black Panther in the MCU already. Everett K. Ross was Black Panther one time in the comics and everyone seems to forget that. pic.twitter.com/KBzhPlhZKn — Esteban/Steven Lora (@iceslick) March 24, 2022

In ogni caso, la morte di Chadwick Boseman potrebbe non essere un ostacolo all’apparizione di Chadwick Boseman e del Black Panther del titolo.

Il primo film ha già reso chiaro che il titolo di Black Panther può essere ereditato, tramandato e scambiato, col cast di “Wakanda Forever” che comprende amici/rivali del defunto tornare in scena nell’utopistica “Città Occulta” in Africa.

Ma anche che personaggi del passato, come il Re T’Chaka, padre di T’Challa morto in “Avengers: Civil War” e in grado di apparire nei sogni di T’Challa per guidarlo e fornire consiglio.

Del resto, nei fumetti e nei film di supereroi, la morte non ha mai fermato nessuno, e a volte la morte di un attore non è bastata ad evitare il ritorno di un personaggio.

