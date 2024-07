Attenti alla truffa del falso pacco in giacenza

Una delle truffe online più diffuse è quella del falso pacco in giacenza. Il suo meccanismo è assai semplice: un messaggio ti avvisa di un pacco in giacenza, e chiede di cliccare su un determinato link per svincolarlo pagando solo pochi euro

In realtà non state pagando per lo svincolo di un pacco: state dando i vostri dati ad un perfetto sconosciuto.

In passato abbiamo ricevuto un falso messaggio da BRT con lo stesso tipo di truffa: il meccanismo è lo stesso. Nell’epoca del virtuale e dell’online, tutti hanno comprato almeno una volta online e molti aspettano un pacco da qualche corriere.

Tra questi molti qualcuno potrebbe cadere nella truffa, elargendo pochi spiccioli e tutti i suoi dati sensibili ad uno sconosciuto.

