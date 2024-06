Una sorpresa ha atteso anche me che scrivo per Bufale: un finto SMS di Bartolini. L’ho seguito fino in fondo ma non per dargli retta ma per poter poi inoltrare tutto a Bartolini stessa

Che mi ha confermato si tratta di un caso di Phishing da manuale.

Abbiamo ricevuto un finto SMS di Bartolini: ecco come è andata

Prima di tutto è cominciato tutto da una telefonata, da un numero di Schio (ma ci sono tanti modi per fare “spoofing”, ovvero per falsificare un numero) che non corrisponde alla sede Bartolini di Schio.

Seguito dall’invito a premere un tasto per ricevere un messaggio: questo.

C’era il mio nome e cognome, c’era l’invito a cliccare per ricevere un pacco sospeso, l’Italiano usato non era atroce come al solito. Eppure, il numero non corrispondeva e Bartolini non usa tinyurl e altri siti che offuscano gli indirizzi.

Non usa neppure messaggi del genere, cosa confermatami contattandola.

Cliccando sul link, sono stato avvisato della presenza di un pacco “alla sede di Roma” (ma non era Schio?) con un codice che sul reale portale di Bartolini non risultava disponibile.

Naturalmente era possibile riprogrammare la consegna: ma per circa due euro.

Vi ricorda qualcosa?

Memore delle infinite “truffe a due euro” esaminate ho contattato Bartolini, proprio la sede di Schio, per avvisare del tentativo e confermare che sì, trattasi di una truffa.

Bartolini non vi chiederà mai con SMS due euro per svincolare pacchi: lo farà senza chiedervi carte di credito e secondo le regole dell’area clienti.

Infatti il link nel finto SMS a poche ore di distanza dal tentativo di truffa risulta non accessibile.

Verificate quindi direttamente sul sito https://www.brt.it/ le vostre spedizioni.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.